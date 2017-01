Wackerballig : Schäden an der Uferböschung beseitigt

1 von 1 Foto: hjk 1 von 1

Die Gemeinde Gelting hat einen vom Sturmtief „Axel“ heimgesuchten Küstenabschnitt der Geltinger Bucht in Wackerballig erhöhen und verstärken lassen. Nach den Worten von Bürgermeister Uwe Linde hatte das Hochwasser in Höhe des dortigen Campingplatzes die als „Promenade“ bezeichnete Küstenstraße überflutet, nachdem die Wellen aus Nord-Ost die Uferböschung weggerissen hatten. Die Flut kam einigen Ferienhäusern bedrohlich nahe. Jetzt liegen große Feldsteine auf einem Kiesbett und sichern diesen gefährdeten Abschnitt.

Sorgen bereitet allerdings weiterhin der entstandene Schaden an der 270 Meter langen Landverbindungsbrücke, die zum Jachthafen Wackerballig führt. Teile davon, darunter komplette Holzpfähle, wurden von den Wogen weggerissen und in der Nähe des ehemaligen Fährhafens von Gelting-Mole (Gemeinde Niesgrau) an Land gespült. Die Zuwegung ist derzeit unpassierbar. Landseitig befindet sich auf der Brücke eine im Winter verschlossene Pforte, sodass ohnehin keine Spaziergänger Zutritt zu diesem „Holzweg“ finden und in Gefahr geraten könnten. Auf den Hafeneigentümer, den Wasserbauunternehmer Hans-Werner Weihs aus Flensburg, kommt folglich bis zur Saisoneröffnung noch eine Menge Arbeit zu.



