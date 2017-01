Glücksburg : Safwan Darwish will bleiben

1 von 1 Foto: haufschild (2) 1 von 1

Glücksburg | Safwan Darwish nimmt einen kleinen Schluck Filterkaffee und verzieht keine Miene. In seiner Heimat würde er jetzt Tee trinken, „aber hier Kaffee“, lächelt er tapfer. Seit einem Jahr ist der Iraker in Glücksburg und will bleiben. Da gehört es dazu, das ortsübliche Getränk anzunehmen. Selbst wenn es ihm nicht so gut schmeckte – er würde es sich nicht anmerken lassen.

Safwan Darwish ist ein Vorzeigebeispiel für gelungene Flüchtlingshilfe in Glücksburg. Gerade hat sich auch das Glücksburger Rathaus mit dem Thema beschäftigt: Der Finanzausschuss beschloss, Philip Callesen von der Firma Christian Jürgensen Brink & Wölffel, eigentlich Makler für den Flensburger Wirtschaftshafen, ein weiteres Jahr als Flüchtlingsbeauftragten mit 20 Wochenstunden zu beschäftigen. 30 000 Euro werden hierfür benötigt. 66 000 Euro sind noch vorhanden, Geld, das der Kreis für die Flüchtlingshilfe bereitstellte. Bisher gab es eine einmalige Pauschale von 1900 Euro pro Flüchtling, seit Jahresbeginn wird der Betrag auf 1250 Euro reduziert.

Callesen hat schon für Ingenieure der Flensburger Werft Wohnungen organisiert. Jetzt sieht er sich als Mittler zwischen den etwa 30 ehrenamtlichen Lotsen und 100 Flüchtlingen in Glücksburg. Immer dienstags zwischen 14 und 18 Uhr hat er Sprechstunde im Rathaus. Ansonsten mietet er Wohnraum für Flüchtlinge im Auftrag der Stadt an, veranlasst die Ausstattung, gibt Tipps für Praktika und Deutschkurse.

An seiner Seite hat er Joachim Schmidt-Skipiol, pensionierter Offizier und Mitarbeiter im Flensburger Institut für Talententwicklung. Skipiol weiß, wie viel Organisation und Hilfe am Anfang für die Flüchtlinge nötig ist: „Gehen Sie mal nach Damaskus. Da brauchen Sie jemanden, sonst gehen Sie unter.“ Von der Anmeldung im Einwohnermeldeamt bis zum Antrag im Sozialzentrum, Einrichten eines Kontos – es gibt viel zu tun. Ohne die ehrenamtlichen Helfer wären Schmidt-Skipiol und Callesen aufgeschmissen, sagen sie beide. Glücksburg habe zwar verhältnismäßig viele hilfsbereite Menschen, meistens ältere, die nicht mehr im Berufsleben stehen. „Es fehlt aber weiterhin an Lotsen“, ergänzt Callesen.

Wir treffen uns mit Safwan Darwish und seinem Lotsen Norbert Jepsen,74, im fast fertigen „Integrations-Treff“. Ein Wasserschaden hat die Planungen erst mal zurückgeworfen an der Schlossallee 6, wo neuerdings auch das Repair-Café untergebracht ist. Jepsen ist Elektriker-Meister in Rente. 25 Jahre war er technischer Leiter der Diako. Sein handwerkliches Können ist ebenso gefragt wie sein soziales Netzwerk. Safwan Darwish zum Beispiel vermittelte er ein Praktikum mit anschließender Beschäftigung im Flensburger Yachtservice. Boote saubermachen, schleifen, einfache Malerarbeiten – solche Tätigkeiten konnte Safwan sofort übernehmen. Im Irak war der 30-jährige Profi-Fußballer. Sein Bruder wurde ermordet und Darwish musste um seine Wohnung bangen. Jepsen hat Darwish auch zum TSB vermittelt. Er geht regelmäßig zum Training. Dort teilt er sich den Torwart-Posten mit zwei anderen. „Safwan möchte integriert werden. Darum wird er auch ab Januar einen Deutsch-Intensivkurs machen, wenn im Yachtservice weniger zu tun ist“, erklärt Jepsen.

Längst nicht alle, die er betreue, seien so „vernünftig“. „Von kindlicher Nimm-Haltung bis sehr engagiert erleben wir die unterschiedlichsten Verhaltensmuster“, bestätigt Schmidt-Skipiol. Und Jepsen ergänzt, dass von sechs Flüchtlingen, die mit Darwish ankamen, drei schon wieder in die Heimat zurückgefahren sind. „Die kamen nicht klar mit der Kultur und dem Klima.“ Pünktlichkeit, Verlässlichkeit – da habe es schon so manche Frustrations-Erlebnisse gegeben. Aber wer Fuß fassen möchte, dem helfen Jepsen und seine Mitstreiter, wo sie können. Einem anderen jungen Mann verschafften sie eine Festanstellung beim Yachtservice, ein syrischer Arzt erhält eine Intensiv-Schulung in Rendsburg und ein weiterer Mann aus dem Irak kann eine handwerkliche Rundum-Ausbildung machen, die von der Handwerkskammer finanziert wird. „Ohne Beschäftigung keine Integration“, lautet Schmidt-Skipiols Wahlspruch. Das gelte natürlich auch für die Frauen, die laut Jepsen in Deutschland eine höhere Wertigkeit als in ihrer Heimat erfahren. „Manche verzichten sogar auf das Kopftuch. Es wäre wünschenswert, dass sie sich auch eine Beschäftigung suchen.“

Ein abschließendes Wort über Flüchtlinge in Glücksburg sprach ein weiterer Helfer, Johannes Sczuka: „Bei uns werden die Flüchtlinge dezentral untergebracht. Sie haben deutsche Nachbarn und können so schnell in Kontakt mit Einheimischen kommen, wenn sie wollen.“





> Wer Lotse werden will, kann sich bei Philip Callesen melden: infocallesen@gmx.de







von ch

erstellt am 04.Jan.2017 | 06:15 Uhr