Wiederverwertung in Flensburg : Rettung vor dem Recycling – Zuwachs fürs Sozialkaufhaus

1 von 1 Foto: Dewanger 1 von 1

Eigentlich liegt die Idee auf der Hand. Warum intakte Elektrogeräte, nur weil sie alt sind, auf den Müll werfen? Warum funktionstüchtiges Spielzeug entsorgen, wenn andere Kinder noch gut damit spielen können? Warum Möbel schreddern, wenn sie noch komplett sind? Das Technische Betriebszentrum (TBZ) und das Sozialkaufhaus „Mehrwert“ machen jetzt gemeinsame Sache und retten alte Haushaltsgegenstände vor dem Sperrmüll und vor verfrühtem Recycling.

Gestern stellten TBZ-Chef Heiko Ewen und Wiebke Stengel-Muhl, Geschäftsführerin der Perspektive Bildung gGmbH, das Projekt im Recycling-Hof Schleswiger Straße vor. Ab sofort beginnt die Reihe der nach Müll-Fraktionen sortierten Container quasi mit der Nummer 0: Das ist ein offener Anhänger mit der „Mehrwert“-Aufschrift, der zur Aufnahme all jeder Gegenstände offen steht, die noch intakt sind. Bevor der Kunde, der etwas entsorgen möchte, dort Dinge ablegt, wirft ein Mitarbeiter des Recycling-Hofes seinen geschulten Blick darauf und entscheidet, ob es gut genug für den Anhänger ist. Denn geschult wurde er zusammen mit Kollegen von „Mehrwert“, damit möglichst nur solche Gegenstände „gerettet“ werden, für die dann auch eine Nachfrage besteht.

Für kleines Geld verkauft werden die nützlichen Sachen dann im etablierten Sozialkaufhaus von „Mehrwert“ an der Steinstraße. Manchen Flensburgern ist es noch unter dem früheren Namen „Schapptüch“ bekannt. Die Perspektive Bildung beschäftigt insgesamt sechs Hauptamtliche, acht Auszubildende in den Bereichen Verkauf und Lagerist sowie 20 Personen in Form von Arbeitsgelegenheiten, die vom Jobcenter kommen.

„Nach neuer Gesetzeslage habe wir auch den Auftrag zur Abfallvermeidung“, betont Heiko Ewen. Abfall vermeidet man am besten, indem man die Dinge einfach weiter benutzt oder sie jemandem überlässt, der sie weiter nutzen möchte. Rückendeckung für die Initiative bekam das TBZ umgehend von politischer Seite: „Warum hat es das nicht schon früher gegeben?“, fragte Arne Rüstemeier (CDU); Vorsitzender des TBZ-Verwaltungsrates. Man habe sofort zugestimmt.

Drei Anhänger pro Woche gehen leicht gefüllt von den drei Recycling-Höfen an die Steinstraße. Ein vierter pendelt jeweils zurück.

Die Idee brachte TBZ-Mann Thorsten Prüßmeier, Bereichsleiter Abfallwirtschaft, aus Hamburg mit. Dort gibt es seit Jahren das Projekt Stilbruch, ein Tochterunternehmen der Hamburger Stadtreinigung, das sich Stengel-Muhl mit ihrem Team schon im Juli 2015 angeschaut hatte. Bis zur Umsetzung hat es dann doch noch eineinhalb Jahre gedauert.

von Joachim Pohl

erstellt am 31.Jan.2017 | 06:00 Uhr