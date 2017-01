Bürgerhaus Harrislee : Reise in die Vergangenheit eines ungleichen Paares

1 von 1 Foto: oy 1 von 1

Vier Jahre nach der Scheidung laufen sie sich zufällig wieder über den Weg: Rudy (Stefan Jürgens) und Nora (Julia Bremermann). Ihr Wiederfinden initiiert eine Reise in die Vergangenheit, zu den gemeinsamen Erinnerungen. Zeitsprünge zwischen jetzt und damals zeichnen in kurzen Retrospektiven und plastischen Dialogen das Entstehen ihrer Liebe, zeigen das Kennenlernen im Blumenladen, das erste Date im Baseballstadion, Nora im Brautkleid, den ergreifenden Grund ihres Scheiterns.

Aber auch aufkeimende Hoffnung: Gibt es eine zweite Chance für dieses so ungleiche Paar? Mit dem Gastspiel „Zwei wie wir“ des kanadischen Autors Norm Foster (Deutsch von Ursula Grützmacher-Tabori) der Komödie am Kurfürstendamm aus Berlin erlebte das Harrisleer Bürgerhaus einen äußerst ansprechenden und unterhaltsamen Theaterabend. Zu Recht erntete das von Folke Braband inszenierte, mit großer Schauspielkunst gespielte Zwei-Personen-Stück warmen Applaus.

Mit viel Gespür für Zwischenmenschliches, humorvoll, ehrlich entwickelt Foster die so gegensätzlichen Charaktere: Gelassen und natürlich wird Jürgens zum gefühlvollen, immer optimistischen Maler Rudy, der nicht Leinwände, sondern Wände anstreicht. Ausgerechnet in die erfolgreiche, mit klassischer Musik aufgewachsene, verkrampfte Managerin, die immer das Schlimmste erwartende Nora verliebt er sich. Die Liebe wächst, auch wenn Nora lange braucht, um dies unbekannte Gefühl zuzulassen.

Dann das Drama. Atemlos still wird es im Zuschauerraum, als sich aus dem Dialog das Geschehen von einst herausschält: Nora brachte ein totes Töchterchen zur Welt. Auch hier nicht offen, Schmerz und Gefühle zuzulassen, nahm sie ihr Kind nicht in den Arm. Lässt diese einzige kurze Möglichkeit verstreichen. Gebannt verfolgt der Zuschauer ihre versteinerte Trauer. Und ist mit Rudy erleichtert, als sich am Horizont doch die zweite Chance dieser Liebe abzeichnet. Ein so berührender wie amüsanter Stoff.

von Felicitas Gloyer

erstellt am 23.Jan.2017 | 13:37 Uhr