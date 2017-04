Husby : „Rechtsstaat ist gefährdet – von innen und von außen“

vergrößern 1 von 1 Foto: vdl 1 von 1

Husby | Die innere Sicherheit war das zentrale Thema bei einem Frühstück des CDU-Ortsverbandes Husby-Maasbüll-Hürup in der Begegnungsstätte Husby. In einem Rückblick auf 2016 machte dabei der Ehrengast, die Bundestagsabgeordnete Sabine Sütterlin-Waack, keinen Hehl aus ihrer Sorge. „Unser Rechtsstaat ist gefährdet – von innen und von außen.“ Die innere Gefährdung gehe von Menschen aus, die sich abgehängt und mit ihren Sorgen und Ängsten nicht wahrgenommen fühlten. Darüber müsse man sich ernsthaft Gedanken machen, aber: „Für einen Rechtsruck bin ich nicht zu haben!“ Die Problematik lasse sich an dem Wort „postfaktisch“ festmachen. Fakten zählten nicht mehr, stattdessen gäben Gefühle den Ausschlag.

Zudem, so die im bürgerlichen Leben als Rechtanwältin tätige Abgeordnete, gebe es eine Gefährdung von außen. Davon zeuge der Anschlag in Berlin. Bedauerlicherweise sei die Bundesrepublik abhängig von Informationen ausländischer Geheimdienste, weil den deutschen Behörden oftmals aufgrund von Datenschutzauflagen die Hände gebunden seien. Gegebenenfalls muss nach ihrer Auffassung die Sicherheit Vorrang haben und der Polizei sowie der Staatsanwaltschaft noch fehlendes Handwerkszeug zur Verfügung gestellt werden. Unerlässlich sei auch eine wirkungsvolle Zusammenarbeit und Vernetzung der 37 deutschen Sicherheitsbehörden.

Eingangs hatte die Ortsverbandsvorsitzende Elke Bielfeldt zahlreiche Gäste begrüßt, die sich später lebhaft an der Diskussion beteiligten. Dabei kam zunächst die Flüchtlingsproblematik zur Sprache. Sütterlin-Waack kritisierte die aufwändige und oftmals ohne Nachdruck betriebene Abschiebepraxis. Die gegenwärtige Trennung in eine „Asyl- und eine Arbeitsschiene“ hält sie für unzweckmäßig und sprach sich eindeutig für ein Einwanderungsgesetz aus. Neben der Rente, dem Euro und der Schwerfälligkeit des föderalen deutschen Systems ging es auch um eine übertriebene Inanspruchnahme des Klageweges bei großen Infrastrukturmaßnahmen, für die oftmals ausreichende Planungskapazitäten fehlten.

„Wir haben einen immensen Druck durch die Rader Hochbrücke.“ Sollte der Neubau nicht rechtzeitig fertig werden, habe dies Auswirkungen bis nach Skandinavien. Die damit einhergehende Unsicherheit beeinträchtige auch das Vermarkten des interkommunalen Gewerbegebietes in Schuby. Ein Landwirt thematisierte die gegenwärtige Lage auf dem Agrarsektor und äußerte Zweifel, ob noch auskömmliche Milchpreise erzielt werden können. Die Abgeordnete befürchtet eine weitere Konzentration mit dramatischen Folgen. Auf dem Lande gebe es noch ein gewisses Grundverständnis für die Landwirte, nicht jedoch im städtischen Bereich. Dort seien sie „die bösen Buben“.

von vdl

erstellt am 10.Jan.2017 | 14:00 Uhr