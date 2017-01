Grüne in Flensburg : Rasmus Andresen schafft sicheren Listenplatz 4

1 von 1 1 von 1

Flensburgs Grüne bewerten den Listenparteitag am Wochenende in Neumünster als vollen Erfolg. Mit dem Flensburger Direktkandidaten Rasmus Andresen auf Listenplatz 4 und Vorstandssprecherin Benita von Brackel-Schmidt auf Platz 19 ist Flensburg auf Landesebene weiterhin gut vertreten. Insbesondere Andresen, Landtagsabgeordneter seit 2009, wird damit so gut wie sicher auch dem nächsten Parlament angehören. Dazu sagte der 30-Jährige: „Der Landesparteitag hat gezeigt, dass Flensburg bei den Grünen weit vorne steht. Das Votum ist ein Vertrauensbeweis und gibt Rückenwind.“ Gemeinsam mit dem Flensburger Minister Robert Habeck werde er vor Ort angreifen. Flensburgs Grünen-Parteichefin Benita von Brackel-Schmidt ergänzte: „Mit uns Grünen finden Flensburger Themen auch im nächsten Landtag Gehör.“





