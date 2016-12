Gelting : Rätsel um gesperrten Steg

1 von 1 Foto: Köhler 1 von 1

Gelting | Der alte Anlegesteg für die Küstenfischer in Wackerballig ist seit etlichen Wochen gesperrt. Bürgermeister Uwe Linde erklärt dazu: „Ich weiß nicht, warum das Wasser- und Schifffahrtsamt diese Maßnahme angeordnet hat.“ Denn nachdem die Kommune einige Verbesserungsmaßnahmen in Sachen Stabilität vorgenommen habe, sei die so genannte „Brücke“ doch in einem recht ordentlichen Zustand, sagt Linde. Dreimal nacheinander hat er bereits an die Behörde geschrieben und nachgefragt, welche Gründe zu der Sperrung geführt haben. Keine Antwort bisher. „Jetzt frage ich beim zuständigen Amt ein viertes Mal nach, und sollte dann wieder keine Erklärung erfolgen, werde ich selbst tätig.“ Das heißt: Mitte Januar will er dann anordnen, dass das Verbotsschild zum Betreten des Stegs entfernt wird.

von hjk

erstellt am 27.Dez.2016 | 15:30 Uhr