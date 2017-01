7000 Kilometer auf zwei Rädern : Radreise mit Europa im Herzen

1 von 1 Foto: marcus Dewanger 1 von 1

Eigentlich wollte sie in Neapel starten. Oder irgendwo in Osteuropa. Von beidem hat ihr der Papa dringend abgeraten – aus Sicherheitsgründen. Jetzt startet Anna Schibelle aus Mürwik ihre große Radreise in Rom. Doch auch so wird sie – zumindest ist das der Plan der 19-Jährigen – ein gutes halbes Jahr unterwegs sein und dabei 6000 bis 7000 Kilometer mit ihrem Raleigh Trekkingrad zurücklegen.

Am 27. Januar geht’s los, zunächst mal nur bis Klagenfurt. „Da bleibe ich für zwei oder drei Tage bei einer Freundin.“ Von Kärnten geht es mit dem Night Jet – das ist ein Zug und kein Flugzeug! – nach Rom, wo die Flensburgerin erneut Bekannte besucht und dort unterkommt, bevor die große Reise mit dem Rad beginnt.

Doch was treibt eine junge Frau, die gerade ihr Abitur gemacht hat und im kommenden Spätsommer ein Studium in Kopenhagen beginnt, zu so einer Extremreise an? Anna Schibelle hat Europa im Herzen – und die europäischen Minderheiten, die es in vielen Staaten gibt. Als ehemalige Duborgschülerin gehört sie selbst zur dänischen Minderheit in Deutschland. Auf Treffen der European Free Alliance Youth (EFAY) auf Korsika, in Wales und in Budapest hat sie junge Menschen anderer Minderheiten kennen gelernt. Vor allem die Katalanen haben es ihr angetan: „Mit welcher Energie die für ihre Rechte kämpfen! Und wie sie sich für die Natur einsetzen!“ In Barcelona wird sie junge Katalanen treffen, doch auch ihre Gastgeber in Rom stammen aus Katalonien. Das seien alles keine Menschen, die Steine auf Polizisten werfen.

Doch Anna ist auch immer schon gern und viel mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Die Begeisterung für diese Art der Fortbewegung ist ihr quasi in die Wiege gelegt worden: „Mein Vater hat früher viele Radreisen unternommen. Er konnte mir ganz viel über Italien erzählen.“ Aus gesundheitlichen Gründen könne er heute keine Touren mehr machen. Ein bisschen – so scheint es – macht Anna ihre große Reise auch stellvertretend für ihren Vater. Auch das Trekkingrad hat sie vom Papa übernommen.

Die Route der großen Reise hat sie ganz grob vorgeplant. Von Rom geht es immer an der Küste entlang nordwärts, durch die Toskana nach Ligurien, über die Grenze an die Côte d’Azur, durch die Provence und Languedoc-Roussillon hinüber nach Spanien, die gesamte spanische Mittelmeerküste gen Süden bis nach Gibraltar, weiter nach Portugal und die Küste nordwärts bis nach Lissabon. Da will sie irgendwann im März oder April sein. „Lissabon ist mein erstes großes Ziel, da kenne ich auch wieder jemanden.“

Die Heimreise soll etwas zügiger ablaufen; darum sieht sie davon ab, immer an der Küste entlang zu fahren. Stattdessen sucht sie den kürzesten Weg – und hofft, dass auf diesem nicht zu viele und zu hohe Berge liegen. Paris ist die nächste Zwischenstation, bevor es weiter Richtung Heimat geht. „Ob ich wirklich die gesamte Strecke mit dem Rad zurück lege, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall aber das letzte Stück durch Deutschland.“ Mitte August will sie wieder zu Hause sein, weil Ende des Monats dann das Studium beginnt.

Natürlich wird Anna Schibelle nicht vorwiegend in Hotels übernachten. Das Reisebudget ist übersichtlich. Deshalb setzt sie auf das speziell auf Radreisende ausgerichtete Netzwerk „Warm Showers“. Da findet man außer einer warmen Dusche immer auch eine Schlafstatt und meistens auch nette Gesprächspartner mit viel Ortskenntnis. Doch als Pfadfinderin hat Anna eine Basis-Campingausrüstung dabei: Zelt, Schlafsack, Kocher. Erst kürzlich bei einer Trainingsfahrt mit ihrem Bruder an der Saale hat sie meist im Zelt übernachtet.

Vier Wochen hat Anna Schibelle noch Zeit für letzte Vorbereitungen, für Kontakt- und Fahrradpflege, für Karten- und Fahrplan-Studium. Dann beginnt die große Tour d’Europe, von der sie in der einen oder anderen Weise vermutlich ihr ganzes Leben lang zehren wird.

von Joachim Pohl

erstellt am 02.Jan.2017 | 06:43 Uhr

