Qual der Wahl – von Wolke bis Walter

1. Januar 2017. Hochbetrieb im Kreißsaal der Diako. Gleich sechs Neujahrsbabys erblickten dort das Licht der Welt. „Es ging ziemlich turbulent zu“, sagt die leitende Hebamme Anke Jürgensen, die gestern schon wieder im Einsatz war. Am eiligsten hatten es die Zwillinge Inni und Avid, die kurz nacheinander um 3.39 Uhr geboren wurden.

Eilig hatten sie es im doppelten Sinne: Es sind Frühgeborene. Fotos sind in dieser Phase nicht angebracht. „Aber es geht ihnen gut“, bestätigt die Hebamme, auf die noch weitere Arbeit wartete. Das dritte Baby des Jahres heißt Tjark (9.20 Uhr), es folgen Bela (13.25 Uhr), Liva Lotta (16.12 Uhr) und Melek (18.13 Uhr). Dann war es vorbei mit dem munteren Reigen.

1920 Geburten verzeichnet das Flensburger Krankenhaus im vergangenen Jahr – ein Plus von 176. Diese etwa zehnprozentige Steigerung ist in erster Linie der Schließung der Kreißsäle in Wyk auf Föhr und Niebüll geschuldet. Hier wird keine Geburtshilfe mehr geleistet, sondern nur noch Vor- und Nachsorge betrieben. Darüber hinaus hat sich die Diako auch auf die Betreuung vieler Flüchtlingsfrauen eingestellt. Hinzu gesellt sich ein Auslaufmodell: Hausgeburten finden so gut wie nicht mehr statt, seitdem aufgrund der fatalen Versicherungsbedingungen mehr oder weniger keine Hausgeburtshebammen mehr aktiv sind. „Das alles schlägt sich natürlich in den Zahlen nieder“, sagt Anke Jürgensen. Und so kann es schon mal vorkommen, dass bis zu zehn Geburten binnen 24 Stunden zu bewältigen sind. „Es ist nichts planbar“, sagt die Hebamme, „das Abenteuer Geburt erfordert immer eine Akut-Betreuung – rund um die Uhr.“ Aus diesem Grund hat die Geburtshilfe bereits personell aufgerüstet, zudem ist eine Erweiterung der Kapazitäten im Kreißsaal vorgesehen.

Auch wenn es Ausreißer gibt wie Avid oder Liva Lotta – die Präferenz für gewisse Vornamen hat sich kaum verändert. Wie im letzten Jahr liegt Elias bei den Jungen vorn, bei den Mädchen ist es die letztjährig Zweitplatzierte Sophie. Marie, Emma oder Mia sind weiterhin die Renner. Wie bei Mai-Britt und Jim Kristiansen. Ihre Tochter kam am 15. März in Apenrade zur Welt. „In Dänemark war dieser Name sehr selten“, sagen die Eltern. Nach ihrem Umzug nach Flensburg mussten sie feststellen, dass ihre Mia nur eine unter vielen ist. Pech gehabt!

Das gilt nicht für Amori, die noch nicht einmal drei Monate alt ist und vermutlich aus lauter Liebe so genannt worden ist. Der Name war ursprünglich in Frankreich beheimatet, erläutert Papa Daniel Heger. Über die USA ist er nun nach Deutschland geschwappt und findet sich sogar in den Namensheftchen der Frauenärzte wieder.

Bei den Jungs führen neben Elias die Namen Ben, Emil oder der unverwüstliche Leon die Hitliste an. Lion findet sich sehr weit hinten wieder. „Wir wollten es kurz und knapp, und Leon war uns zu gewöhnlich“, begründet Mama Sinje Putzer ihre Wahl. „Außerdem ist er ein echter Kämpfer, einem Löwen gleich“, fügt sie lachend hinzu, während Lion ratlos in die Gegend schaut. Weitere Exoten sollen nicht verschwiegen werden: Mit Wolke, Whitney, Achilles, Casey, Great oder auch Ingrid ist man Trendsetter bei den Mädchen; bei den Jungs sind Würtz, Zülküf, Veit, Nautilius, Lillebror oder Sylvester ganz heiße Tipps für werdende Eltern. Aber auch Günter, Werner oder Walter könnten schon bald fröhliche Wiederauferstehung feiern.