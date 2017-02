Jahrestag der Räumung der Luftschloss-Fabrik : Protestmarsch zur Harniskaispitze: „Einweihung der Bürgerbrache“

1 von 1 Foto: Michael Staudt 1 von 1

Flensburg | Ein Jahr ist es her, dass 220 Polizisten mit Räumpanzern und Wasserwerfern das alternative Wohn- und Kulturprojekt „Luftschlossfabrik“ in Flensburg dem Erdboden gleich gemacht haben. Die Gegenwehr der Bewohner und einiger autonomer Sympathisanten war schnell gebrochen. Ehemalige Bewohner des Geländes und Unterstützer wollen am Freitag um 15 Uhr bei einem Protestmarsch die „Einweihung der Bürgerbrache“ zelebrieren, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Gemeinsam soll von der Hafenspitze aus ein Spaziergang zum Gelände gemacht werden. „Wir wollen begutachten, was sich an der Harniskaispitze entwickelt hat, nachdem es von der Luftschlossfabrik befreit und allen Flensburgern zugänglich gemacht wurde. Die Bürgerbrache soll festlich eingeweiht werden“, steht in der Ankündigung geschrieben.

Die Entwicklung ist kurz zusammenzufassen: Passiert ist nach dem Abriss der Gebäude und der Entfernung von Müll im Februar 2016 nichts mehr. Das von Bäumen umsäumte Gelände liegt seit einem Jahr brach – insgesamt 10.000 Quadratmeter. Statt einer alternativen Kulturwerkstatt mit gelegentlichen Konzerten und einem Filmfestival, erweitert um ein paar Siedler in Bauwagen, hat Flensburg jetzt eine staubige öde Fläche ohne Nutzung. Allein die Kosten für den Polizeieinsatz im Februar 2016 lagen bei über 300.000 Euro. Ein alternatives Gelände fand die Stadt für die Bewohner nicht.

Nach der Räumung wurde von der Stadt ein Ideenwettbewerb für eine befristete Nutzung des Geländes gestartet. Befristet, weil die Stadt noch nicht weiß, wie das gesamte Ostufer in Zukunft aussehen soll. 78 Vorschläge gingen ein, die 35 besten Ideen wurden im Mai 2016 ausgestellt. Im Sommer sollte es losgehen, doch es passierte nichts. Die Stadt wollte zwar die Fläche, aber möglichst kein Geld zur Verfügung stellen. Während der WM gab es Public Viewing. Seit dem 8. Juli 2016 ist auf dem Gelände nichts mehr passiert.

Rasmus Andresen, Landtagsabgeordneter der Grünen, kündigte seine Teilnahme an der Demo an. Er hält die Räumung noch immer für skandalös. Gegenüber dem NDR sagte er, eine Ideensammlung hätte schon stattfinden können, während die Bewohner noch in der Luftschlossfabrik gewohnt hätten.

Hintergrund: 2010 hatte die Stadt Flensburg das Gelände am Harniskai an ein Unternehmen verpachtet, das dort Hightech-Flugboote bauen wollte - die Firma Highship Ltd. Weil dort aber nichts passierte, hatte die Stadt das Gelände 2013 zurückgefordert und damit vor Gericht Recht bekommen. Das war im Februar 2015. Die Luftschlossfabrik war der Stadt zu diesem Zeitpunkt ein Dorn im Auge. Ihr Argument: Die Fläche sollte allen Flensburger Bürgern offen stehen.

von Gerrit Hencke

erstellt am 03.Feb.2017

