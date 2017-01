Kunst in Flensburg : Praxis vor der Tür: Windhosen mit Mittelmeerwellen

vergrößern 1 von 3 Foto: Staudt 1 von 3

Die Kamera gehört zu Claudia Schmitz wie Arm oder Auge, ist so etwas „wie mein Bleistift“, sagt die Künstlerin. Deshalb bedurfte es keiner Probe, um zu wissen, dass brauchbare bewegte Bilder entstehen, wenn sie eine Kamera vorn auf ihrem SUP-Brett installiert und selbst im Stehen übers Mittelmeer paddelt. „Mich fasziniert der Blick von unten“, sagt sie so generell wie konkret zu dieser Perspektive, und Wellen von unten seien nochmal besonders „irre“ anzusehen. Der Wechsel zwischen Oberwasser und Unterwasser bringt hier „Freizeit und Ertrinken“ als Paar zusammen. In ihrem Werk geht es um Wasser, um Luft und um Grenzen, erklärt Claudia Schmitz. Mit dem Mittelmeerfilm verweist die 41-jährige Schmitz, die in Mainz geboren wurde, auf die Flüchtlingskrise.

Das Video ist aber nur die halbe Wahrheit eines ihrer Kunstwerke, das in dieser Woche und heute noch im Modul 1 in der Roten Straße in Flensburg zu sehen ist. Am besten bei Dunkelheit. Denn dann wirken die Windhosen mit den bewegten Bilder am besten. Windhosen nennt Claudia Schmitz die hängenden Plastikhüllen, die aus recyceltem Plastik bestehen und die sie zusammengeschweißt hat, nicht genäht, um eine löchrige Naht zu vermeiden. Sie benutze sie als Projektionskörper, um dem Film die Dimension wiederzugeben, erklärt die vielfach ausgezeichnete und vielfach ausgebildete Künstlerin. Es gehe um Privilegien, Reichtum versus Tod, Verantwortung für die Umwelt, um das Wertsein eines Menschen. Die Windhosen hat sie mitgebracht, weil der Fortschritt an Kunstwerk Nummer zwei langsam vorangeht. Deren Entstehung kann verfolgen, wer möchte: Dieser „pneumatischen Plastik“ pflanzt sie ihre eigenen Haare ein, lässt ein halborganisches Wesen entstehen.

Schmitz hat in ihrer Geburtsstadt Filmwissenschaften, Kunstgeschichte und Mathematik studiert, letzteres helfe ihr jetzt unter anderem beim Programmieren der Technik. Sie setzte ihr Studium an der Kunsthochschule für Medien Köln fort und erwarb ihr Diplom in Medienkunst mit Auszeichnung.

Videos bilden Räume ab, haben drei Dimensionen; es sei doch schräg, dass sie dann als 2-D zu sehen sind, sinniert Schmitz. „Ich gebe dem Video den Körper, die Dimension zurück“, lautet ihre logische Schlussfolgerung für das Windhosen-Video-Werk. Aus der Ferne, im Dunkeln, wenn die Projektionskörper aus Plastik angestrahlt werden, erinnern sie an Kleider oder Lampions – natürlich je nach Betrachter. Normalerweise hängen sie draußen, werden vom Wind erfasst und bewegt wie neulich in New York bei ihrer Ausstellung mit Susanna Schoenberg und Käthe Wenzel. Wenzel ist seit Juni Professorin an der Europa-Universität Flensburg für Ästhetische Praxis. Die Uni bilde jetzt auch Kunstlehrer für die Sekundarstufe II aus, sie habe die Aufgabe, die Praxis auszubauen.

Und sie ist „Schuld“ daran, dass eine gefragte Künstlerin wie Claudia Schmitz im Modul 1, dem Kunstraum der Uni, ausstellt, und zwar eine Woche lang als „Artist in Residence“. Nach Recherche der Uni-Sprecherin Kathrin Fischer sei das landesweit einmalig. Das habe sie so ausgehandelt, erklärt die 44-jährige Professorin und freut sich mit Schmitz, wie experimentierfreudig und offen die Europa-Uni ist. „Wir haben viele Studenten mit starker Heimatanbindung“, beobachtet Wenzel, die binnen kurzem ihre „Vorurteile über den Norden“ in den Wind geschlagen hat. Mit einem Artist in Residence bringe sie Internationales nach Flensburg, und ihre Kunststudenten müssen nicht wegreisen. Sie können trotzdem Künstlern über die Schulter sehen. Als nächste wird im Sommer Buchkünstlerin Robbin Ami Silverberg aus Brooklyn in Flensburg zu Gast sein.www.cces-claudiaschmitz.de

von Joachim Pohl

erstellt am 26.Jan.2017 | 19:02 Uhr