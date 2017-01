Flensburg und Glücksburg : Polizei sucht Zeugen nach zwei sexuellen Übergriffen an Silvester

Flensburg/Glücksburg | Die Kriminalpolizei Flensburg geht zwei angezeigten Übergriffen in der Silvesternacht in Flensburg und Glücksburg nach und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Eine 17-Jährige hatte bei der Polizei Anzeige erstattet. Ein Mann soll sie gegen 0.30 Uhr an der Hafenspitze unsittlich „oberhalb der Kleidung“ berührt habe. Zudem habe der Mann versucht, das Mädchen zu küssen.

Die Jugendliche beschrieb den Täter als etwa 17 Jahre alt mit schlanker Statur, kurzen schwarzen Haaren und abstehenden Ohren. Er trug eine dunkle Hose und Jacke, weiße Nike-Schuhe und habe gebrochen Deutsch gesprochen.

In Glücksburg soll ebenfalls ein Mann gegen 3.50 Uhr eine 30-jährige Frau im Bereich des Schinderdamms bedrängt haben. Die Frau konnte sich selbst in Sicherheit bringen. Der Mann ging daraufhin in eine kommunale Unterkunft für Asylbewerber. Vor Ort konnte die Polizei aber niemanden antreffen.

Weitere Meldungen zu ähnlichen Vorfällen liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Flensburg wegen „Beleidigung auf sexueller Basis“ dauern an, teilte die Polizei mit. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können keine genaueren Angaben zu den geschilderten Sachverhalten gemacht werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0461/4840 entgegen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von shz.de

erstellt am 02.Jan.2017 | 13:49 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen