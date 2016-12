Kiosk-Raubversuch in der Flurstraße Flensburg : Polizei sucht Zeugen mit Täterfotos

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Nach einem versuchten Raub am Sonnabend, 17. Dezember, sucht die Kripo jetzt mit Hilfe von Täterbildern nach möglichen Zeugen. Gegen 21.20 Uhr, so der Polizeibericht, hatten zwei maskierte Personen den Kiosk in der Flurstraße betreten und die Mitarbeiterin mit einer Pistole bedroht. Sie wurde zur Herausgabe des Geldes gedrängt. Die 58-jährige Frau habe sich jedoch sich in einen separaten Raum verzogen und diesen verschlossen, bis die beiden Täter – vermutlich junge Männer – den Kiosk ohne Beute verließen.

So werden die beiden Täter beschrieben: Die erste Person trug eine dunkelblaue Jacke und einen blau-weißen Schal, der zweite Mann war mit einem weißen Kapuzenpullover und einer schwarz-roten Adidas-Jacke bekleidet. Die beiden sollen Richtung Marienhölzungsweg geflüchtet sein. Die Kripo fragt: Wer kennt die abgebildeten Personen oder kann Hinweise zu ihnen geben? Anrufe unter Telefon 0461-4840.

von sh:z

erstellt am 28.Dez.2016 | 05:15 Uhr

