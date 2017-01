Leben am Wasser in Flensburg : Parkverbot am Hafen? Diskussion beginnt von vorn

1 von 1 Foto: Thomas Heyse 1 von 1

Flensburg | Um die künftige Gestaltung der wassernahen Flächen und die Frage, wie viele Autos und motorisierter Verkehr nahe der Kaikanten und Küstenzeilen sinnvoll sind, wird nicht nur an der Flensburger Schiffbrücke gerungen. Beim Stadtdialog „Rückgewinnung und Gestaltung urbaner Wasserflächen“ berichteten Architekt Reinhold Wuttke vom Büro „Studio 42“ (Neumünster) und Landschaftsarchitekt Tonio Trüper (TGP Landschaftsarchitekten, Lübeck) von den langwierigen Planungsprozessen am Kappelner Hafen und an der Lübecker Ober- und Untertrave. Vor allem der Bericht von der Umgestaltung des westlichen Altstadtrands an der Trave in Lübeck brachte für die knapp 100 anwesenden Kommunalpolitiker, Stadtplaner, Anwohner der Flensburger Hafenquartiere und interessierten Bürger erstaunliche Parallelen.

Vor der Umgestaltung sei Lübecks Altstadtrand an der Trave seit den 60er Jahren vollkommen durch Parkplätze bestimmt gewesen: „Bis einen Meter vor der Kaikante war es ein Platz für die Autos“, berichtete Tonio Trüper, einer der beauftragten Planer aus Lübeck. Ziel der Neugestaltung sei gewesen, die ehemaligen Lagerplätze an den Kais wieder für die Bewohner der historischen Altstadtinsel und ihre Gäste sowie Touristen zurückzugewinnen. Landschaftsplanerisch solle der Mensch wieder mit dem Wasser verknüpft werden, sagte Trüber – eine Verbindung, die durch den autogerechten Ausbau der 60er Jahre gekappt wurde.

Die seit dem 12. Jahrhundert für Lübeck wichtigen Hafenflächen würden heute an der Trave immer kleiner. Sie seien mehr und mehr nach Travemünde verlagert worden. Deshalb warteten die ehemaligen Hafenflächen und die Wallhalbinsel vor dem westlichen Altstadtrand auf eine neue Bestimmung. Der erste Bauabschnitt an der Obertrave sei seit 2007 umgesetzt – mit einem homogenen Bodenbelag von der Kaikante bis zur Häuserzeile sowie Begrünung durch Baumgruppen statt durchgehender Bäume. Seitdem gebe es auf der Altstadtinsel nur noch Anwohnerparkplätze – und das neue Parkhaus auf der anderen Brückenseite sei dennoch nur zu 30 Prozent ausgelastet. Und während die Lübecker Gastronomie die neuen Freiflächen anfangs nur zögerlich genutzt habe, müsse sie heute fast schon eingedämmt werden.

„Im Moment ist überall eine Lust auf Stadt da“, erklärte einer der Planer mit Blick auf die Chancen. Stadträume, deren Nutzung verschwinde wie am Hafen, könne man neu definieren. Die anschließende Diskussion über die Lage rund um den Flensburger Innenhafen brachte fast ausschließlich parkkritische Beiträge über die Situation an der Schiffbrücke hervor. „Auf dieser Fläche kann man Besseres machen“, sagte ein Zuhörer zu den noch 113 Stellplätzen. „Ich glaube nicht, dass unser wirtschaftliches Überleben am Parken an der Schiffbrücke hängt“, erklärte ein anderer. „Wenn wir die Flächen freiräumen, kommen viel mehr Menschen“, hofft ein dritter. Was hier entstehen könnte, deutete Architekt Reinhold Wuttke vom Büro „Studio 42“ an: „Die Promenade braucht Gliederungselemente, und die ergeben sich häufig aus der Geschichte.“ Das Parken an der Schiffbrücke zerstöre das Wichtigste, was Flensburg stadthistorisch zu bieten habe – den Bezug vom Hafen zu den Höfen. Selbst für den Verkehr ließen sich Umgehungsmöglichkeiten in der Stadt finden, glaubt Wuttke.

Die Parkplätze würden vor allem von den dänischen Gästen genutzt, erklärte Dieter Dockhorn vom Historischen Hafen und dem Förderverein des Schifffahrtsmuseums. Dies sei für viele Touristen eben die bequemste Möglichkeit. Wenn man dagegen ein leeres Gebäude in der Umgebung des Nordertors als Parkhaus umfunktioniere, hätte dies noch den positiven Nebeneffekt, dass die Gäste durch die Norderstraße in die Stadt liefen und das Quartier belebten. Die Vereine im Historischen Hafen, die immerhin rund 700 Mitglieder zählen, hätten bereits eigene Ideen.

Das Parkproblem muss wohl zumindest für die Anwohner am Abend gelöst werden. Tagsüber ist die Zahl der parkenden Autos derzeit überschaubar.

von Carlo Jolly

erstellt am 20.Jan.2017 | 09:00 Uhr