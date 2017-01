Querschnitt des Könnens : Neujahrskonzert: Musikschullehrer keinen keine Grenzen

1 von 1 Foto: wbo 1 von 1

Es galt noch als Neujahrskonzert – das Kammerkonzert mit Lehrkräften der Musikschulen Flensburg und Apenrade. Musiklehrer aus allen Sparten hatten am Sonntagmorgen im voll besetzten Flensborghus mit ihren Instrumenten ein sehr abwechslungsreiches Programm quer durch die Musikgeschichte auf dem Zettel.

Zur Einstimmung hörte das Publikum zunächst „Spin“ – ein relativ genügsamen Stück für vier Gitarren (Jørgen Søby Andersen, Ole Dusgård, Jim Eckermann und Michael Hüneke) von Andrew York. Nach dem Klavierduo Avem erklangen zwei Sätze aus dem spätbarocken „Konzert für Trompete“ von Jean Baptist Neruda mit einer klangvoll spielenden Corinna Hoefeld-Jakobsen und Olga Buchner am Klavier. Ein sängerischer Höhepunkt gelang der Sopranistin Bettina Munch, die drei Lieder aus Opus 105 von Johannes Brahms überzeugend intonierte, mit Maria Velten am Klavier.

Viel Freude hatten die Zuhörer mit dem dreisätzigen „Concertino“ des 1911 im westfälischen Sprenge geborenen Eberhard Werdin, der moderne Rhythmen und barocke Elemente zu einem gemütlich anzuhörenden Stück vermengte. Das Besondere war die Besetzung mit Blockflöte, bestens in Szene gesetzt von Maren-Christensen-Münier, dann Gitarre (Jørgen Søby Andersen) und einem Streichquartett (Kasia Bikowska, Christiana Voß, Violinen, Wiebke Wegener, Viola, sowie Heike Vogtländer-Baxer am Violoncello).

Nach der Pause wurde es mit dem Concerto für Schlagwerk und Klavier etwas lauter, das Holger Schreiber mit dem Pianisten Peter Geilich mit einer Armada von Schlaginstrumenten zu Gehör brachte. Als sehr anspruchsvoll entpuppten sich die sechs Sätze des Divertimento für zwei Klarinetten von Malcolm Arnold, das Thomas Bilitz und Ulrike Dose mit blitzsauberer und virtuoser Technik, homogen mit funkelnden Tönen spielten. Auch Aneta Pohlen mit ihrem Violoncello und Anusch Erol am Klavier sorgten in der zweiten Hälfte für weitere Qualitätssteigerung. Sie strich atemberaubend mit elegantem Bogen die ebenso virtuos zu spielende Tarantella von David Popper und daraufhin mit sahnigem Schmelz die Bearbeitung des berühmten „Ständchen“ aus Franz Schuberts Schwanengesang.

Nach zwei Darbietungen des Hornisten Thibauld Le Pogam erklangen als mitreißender Schlusspunkt zwei Sätze aus dem Quartetto di Tango von Rainer Effenberg mit zahlreichen Reminiszenzen an Antonín Dvorák. Birte von Kopylow, noch einmal Kasia Bikowska (Violinen) und Wiebke Wegener (Viola) und neu Jane Sitzwohl am Violoncello verzauberten und rissen zugleich ihr begeistertes Publikum mit. Wiederholung des Konzertes ist am 22. Januar um 15 Uhr in der Sønderjyllandshalle in Apenrade.

17.Jan.2017

