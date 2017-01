Unterkünfte in Flensburg : Neues Wohnen in Containern?

vergrößern 1 von 4 1 von 4





Die Politik drängt auf eine Nutzungsänderung für leerstehende Wohncontainer, die für die Unterbringung von Flüchtlingen angeschafft wurden, aber jetzt ungenutzt sind. Am wahrscheinlichsten ist eine Wohnnutzung bei den seit über einem Jahr leer stehenden Behelfsbauten an der Kanzleistraße neben der Sporthalle der früheren Schule am Campus.

Es ist ein bisschen vertrackt: Frauen und Männer, Kinder und ganze Familien aus Syrien, Afghanistan oder Irak dürfen in den Containern am Friedensweg, an der Graf-Zeppelin-Straße und an der Kanzleistraße wohnen. Studenten der Europa-Universität oder der Hochschule Flensburg, Menschen mit geringen Einkommen, internationale Gaststudenten hingegen dürfen das nicht. Das hat einzig und allein planungsrechtliche Gründe. Als Ende 2015 ganz plötzlich sehr viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen, musste man ganz schnell Unterkünfte für sie bereitstellen. Deshalb wurden bundesweit geltende Regelungen geschaffen, die es Kommunen erleichterten, von den strengen Standards und den Bestimmungen des Baugesetzbuchs abzuweichen.

Welche das genau sind, bleibt vorerst offen. Es geht um den Brandschutz – so viel ist klar. Hier hat der Gesetzgeber offenbar bei der vorübergehenden Nutzung durch Flüchtlinge ein Auge zugedrückt. Jetzt muss die Stadt prüfen, unter welchen Bedingungen eine anderweitige Nutzung möglich ist. Planungschef Peter Schroeders sagte auf der jüngsten Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses, dass er eine Genehmigung an der Kanzleistraße für möglich halte. Schwieriger sei das am Friedensweg und an der Graf-Zeppelin-Straße, weil dort die Wohncontainer im Gewerbegebiet liegen. Würde man dort eine allgemeine Wohnnutzung einführen, könnte das zu Beschränkungen für die dortigen Gewerbebetriebe führen. „Die werden aber ihren Gebietserhaltungsanspruch aufrecht erhalten.“ Wenn die dortigen Container irgendwann nicht mehr benötigt werden, könne man über eine andere Nutzung nachdenken, zum Beispiel als Hostel.

Es sei „ein Unding, die Container leer stehen zu lassen“, sagte CDU-Vertreter Arne Rüstemeier. „Zehn Jahre Pacht für ein leeres Gebäude?“, fragte Ausschussvorsitzender Axel Kohrt. Stefan Thomsen (Grüne) sprach sich zumindest für eine temporäre Nutzung aus und erinnerte daran, dass das Land Geld für „integratives Wohnen von Studenten und Flüchtlingen“ bereitstelle. Bis 31. März soll die Verwaltung benennen, was zu tun ist.

von Joachim Pohl

erstellt am 12.Jan.2017 | 05:30 Uhr

