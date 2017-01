Gelting : Neue Strategie gegen den Polder

1 von 1 Foto: KÖHLER 1 von 1

Gelting | Die seit über fünf Jahren bestehende Interessengemeinschaft für Land-Gewässer und Hochwasserschutz (IG LaWa) Gelting und Umgebung will mit einer neuen Strategie – sozusagen auf den letzten Drücker – verhindern, dass das Ortszentrum künftig mit einem Polder vor Überflutungen nach Starkregen bewahrt werden soll. LaWa-Vorsitzender Peter Buchholz gab anlässlich der Jahresversammlung der IG am Mittwochabend die Marschroute vor, mit der die kanalartige Umgehung der Ortsmitte realisiert werden soll. Der finale Schachzug beinhalte die Absicht, mit einem alternativen Planfeststellungsverfahren die Kanallösung aufgrund ihrer ökologisch und wassertechnisch besseren Variante bei den Behörden durchzuboxen. „Wir wollen niemanden kränken, sondern unsere Chance wahrnehmen“, unterstrich Buchholz. Kein Verständnis zeigte er dafür, dass die LaWa gelegentlich von Kritikern als Buhmänner und kategorische Neinsager hingestellt werde. Es gehe allein um die Sache.

Im Einzelnen beinhaltet die von 22 anwesenden Mitgliedern einmütig (bei einer Enthaltung) verabschiedete Initiative die Beauftragung eines neutralen Ingenieursbüro, das alle Unterlagen pro Kanallösung und contra Polder abwägen soll. Das Honorar für den Sachverständigen hat allein die Interessengemeinschaft aufzubringen. Dafür hat der Vorstand fürs erste schon annähernd 30 000 Euro an Spendengeldern einsammeln können.

Die Planung des Verfahrens soll aus Kostengründen schrittweise erfolgen und kann, je nach Stand der Dinge, bei drohender Erfolglosigkeit auch gestoppt werden. Dies wäre unter anderem der Fall, würde das von der Kreiswasserbehörde Schleswig-Flensburg in Gang gesetzte Planfeststellungsverfahren zum Polderbau im Laufe dieses Jahres zu einer juristisch unanfechtbaren Entscheidung führen. Offen bleibt vorerst, wie der für den Hochwasserschutz zuständige Wasser- und Bodenverband Geltinger- und Stenderuper Au auf die IG-Initiative reagieren wird.

Vizevorsitzender Matthias Brehmer zog das Fazit aus dem bisher erarbeiteten Vergleich zwischen beiden Lösungen. Unter anderem legte er dar, dass die Kanalumgehung alle Wassermassen ableiten könne, ohne bebaute Flächen südlich der Nordstraße zu gefährden. Außerdem werde dadurch eine wesentliche Verbesserung der Abflusssituation in die Ostsee erreicht. Für die Ortsentwässerung seien geschlossene Rückstauklappen am Durchlass Wackerballig und Pumpen zur Aufrechterhaltung der Vorflut erforderlich. Alle Mitglieder waren sich einig: Die Regenfluten dürften keinesfalls via Polder mitten durch das Dorf geleitet werden.

Im weiteren Versammlungsverlauf wurde Klaus Bösselmann als Nachfolger von Gerd Petersen zum neuen zweiten Vorsitzenden gewählt. Der Verein zählt derzeit 48 Mitglieder. Kassenwart Rolf F. Peters legte die Jahresrechnung für 2016 vor, die mit Einnahmen von rund 6200 Euro und Ausgaben von 2500 Euro abschloss. Einmütig entschieden die Mitglieder, beim Finanzamt Flensburg die Gemeinnützigkeit für die IG zu beantragen.

Dieter Neumann aus Büdelsdorf, Vorsitzender der Naturfreunde Schleswig-Holstein, wies in einem Grußwort auf die enge Zusammenarbeit seiner Organisation mit der IG LaWa hin und betonte, die Kanallösung sei aus Sicht des Naturschutzes von hohem ökologischen Nutzen.







