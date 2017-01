Lindewitt : Neue Heimat für Störche und Frösche

1 von 1 Foto: Friedrichsen 1 von 1

Lindewitt | Zwei Landeigner aus Sillerup haben die intensive Bewirtschaftung ihrer Flächen im Seelandmoor an der Südspitze der Gemeinde Lindewitt aufgegeben, da diese aufgrund der Nässe im Boden nicht mehr wirtschaftlich war.

Thomas Andresen vom Hof Barslund ist einer von ihnen. Er suchte den Weg über die Stiftung Naturschutz, um für seine etwa 20 Hektar Land eine sinnvolle Verwendung zu finden. Letztlich verkaufte er die Fläche an die Stiftung, die mit der im Herbst 2016 abgeschlossenen Baumaßnahme den natürlichen Wasserhaushalt in diesem Niedermoorgrünland wieder herstellen möchte. Dazu wurden die Entwässerungsgräben am Ende abgesperrt und die Uferstreifen abgeflacht, damit das Wasser auf der Fläche verbleibt und so auch der Grundwasserspiegel steigt. Zudem wurde im tiefer gelegenen Bereich eine Wasserfläche, Blänke genannt, angelegt. Diese ist nur in regenreichen Zeiten mit Wasser gefüllt und ermöglicht Wiesenvögeln, nach Nahrung zu stochern. Auch Moorfrösche könnten dort heimisch werden, da es keine Fische gibt, die den Laich der Froschlurche nur zu gern verspeisen. Störche könnten dort so problemlos Nahrung finden.

Zusätzlich zu diesen Maßnahmen wurden die alten Zäune durch einen gut sichtbaren vogelfreundlichen Elektrodraht ersetzt und die vorhandenen Traubenkirschen entfernt: Bodenbrüter sind auf einen möglichst niedrigen Bewuchs angewiesen, damit sie ihre natürlichen Feinde frühzeitig erkennen können. Damit die Gehölze nicht wieder nachwachsen, wird Vieh eingesetzt. Im Rahmen einer extensiven (zurückhaltenden) Bewirtschaftung wird eine begrenzte Zahl von Tieren eingesetzt, die die Gehölze kurz halten sollen.

Eine typische Win-Win-Situation. Der ehemalige Besitzer Thomas Andresen hat die Fläche von der Stiftung Naturschutz jetzt zur Bewirtschaftung gepachtet. Er wird darauf keine Rinder weiden lassen, sondern einige seiner Wasserbüffel, von denen er etwa 45 Tiere hält. Dass die Gelege von bodenbrütenden Vögeln von solch massigen Tieren zertrampelt werden könnten, kommt nach Auskunft von Hauke Drews, der das Projekt für die Stiftung Naturschutz betreut, selten vor. Ein groß angelegter Versuch an der Westküste habe gezeigt, dass von 100 Nestern kein einziges von weidendem Vieh zerstört wurde, sondern nur von natürlichen Räubern wie Fuchs oder Marder. „Wasserbüffel haben zudem den Vorteil, dass sie im Rudel sehr ruhig und bedächtig einem Leittier folgen“, betont er.

Offensichtlich zeigt die Vernässung der Fläche schon erste Erfolge. Auf ihrem Zug nach Süden wurden bereits zahlreiche Kiebitze und Goldregenpfeifer entdeckt. Thomas Andresen hat seine Wiesen in den letzten drei Jahren bereits aus eigenem Antrieb extensiv bewirtschaftet. Nach seiner Auskunft habe es zu diesem Zeitpunkt bereits drei Paare des Großen Brachvogels gegeben. „Ich finde es außerordentlich spannend, wenn wirtschaftlicher Ertrag und Naturschutz eine Symbiose eingehen können“, sagt Thomas Andresen. „Ich bin gespannt, wie sich alles im Frühjahr darstellen wird.“

Direkt angrenzend ist eine weitere Fläche von etwa 20 Hektar Größe eines anderen Besitzers auf fast identische Weise bearbeitet worden. Nur der Finanzierungshintergrund ist ein anderer. Wurde die Maßnahme der Stiftung Naturschutz mit EU-Mitteln unterstützt, gibt es dort auf Dauer einen Nutzungsvertrag zwischen dem Landeigner und der Firma „ecodots“ aus Bredstedt. Sven-Hermann Pohlmann hat als Geschäftsführer von „ecodots“ das Projekt von Beginn an begleitet.

Er hat für die Maßnahme ein Ökokonto anlegen lassen, dessen „Guthaben“ in Ökopunkten geführt wird. Wenn ein Bauvorhaben wie etwa Windkraftanlagen oder ein Baugebiet in die Natur eingegriffen hat, ist je nach gesetzlicher Vorgabe ein entsprechender Ausgleich im gleichen Naturraum durchzuführen. Dies ist den meisten Bauherren nicht möglich. Für einen solchen Fall kann bei „ecodots“ eine entsprechende Anzahl von Ökopunkten erworben werden, denn ein Ausgleich wurde mit aktivem Moorschutz und einem umgesetzten Ansiedlungskonzept für Wiesenvögel bereits im Silleruper Seelandmoor geschaffen.



