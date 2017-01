Wohnunsbau in Flensburg : Neue Häuser auf der Rude

1 von 1 Foto: Marcus DEwanger 1 von 1

Gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt der Selbsthilfe-Bauverein (SBV) bei seinem Neu- gegen Altbau-Projekt auf der Rude. In der gleichnamigen Straße sollen am Nordende zwischen Tegelbarg und Diblerstraße von Juni 2017 bis November 2021 alle Häuser der Hausnummern 1 bis 21 abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden. 65 Wohnungen fallen dadurch weg, rund 120 neue kommen auf den Markt. Die Wohnfläche wird von 2800 auf 6800 Quadratmeter mehr als verdoppelt. Durch den Bau einer Tiefgarage mit 90 Plätzen wird der Parkdruck im Viertel reduziert. Und nicht zuletzt wird der Wunsch der Politik nach neuen Sozialwohnungen erfüllt: Die 65 wegfallenden Einheiten gelten als frei finanziert, von den neuen werde indes jede zweite gefördert gebaut und mit einer auf 5,20 Euro gedeckelten Miete angeboten, betont SBV-Vorstand Raimund Dankowski – also rund 60 neue Sozialwohnungen für die Rude.

Los geht es im Juni mit dem Abriss der Nummern 1 bis 11; zwei Monate später beginnt hier der erste Bauabschnitt. Die Mieter wissen bereits Bescheid, erst vor einigen Tagen wurden sie erneut umfassend informiert. Einige der aus den 50er Jahren stammenden Wohnungen stehen bereits leer. „Es gibt eine sehr große Zustimmung zu den Plänen“, sagt Vorstandskollege Jürgen Möller. „Viele Bewohner wollen nach Fertigstellung eine der neuen Wohnungen beziehen. Einige gehen zwischenzeitlich in Ersatzwohnungen, die wir angeboten haben.“ Die neuen Wohnungen haben zwei bis vier Zimmer und sind zwischen 44 und 85 Quadratmeter groß.

Die Rude zwischen Husumer und Schleswiger Straße, zwischen Bahnlinie und Bleiche, sei ein gewachsenes Quartier mit einer hohen Identifikation seiner Bewohner, sagt Jörg Neumann, Prokurist beim SBV. Bei der Bürgerinformation sei Architekt Volker Dücker (Asmussen & Partner) mit Applaus begrüßt worden. „Den kennen die, der ist da aufgewachsen, seine Eltern leben da heute noch.“

Die neuen Häuser sind höher als die alten. Neun haben drei Vollgeschosse plus Staffelgeschoss, die beiden am Nord- und am Südende (Ecke Tegelbarg und Ecke Diblerstraße) sogar fünf Vollgeschosse. Die alten Häuser haben zwei Vollgeschosse und ausgebaute Dachgeschosse. „Das ist Innenverdichtung pur“, stellt Jörg Neumann klar. Die Nachbarn waren zu berücksichtigen, die Verschattung wurde per Computersimulation geprüft. Da die Straßenfront der Neubauten nach Westen exponiert ist, erhalten die Häuser Terrassen zu dieser Seite. Die Straße könne etwas beruhigt werden, es werden dort in Zukunft wohl weniger Autos parken als heute. Die Tiefgarage soll auch Bewohnern anderer Häuser angeboten werden.

Um schnell und kostengünstig bauen zu können, wendet der SBV das von Asmussen & Partner entwickelte Standardhaus „15 Quadrat“ hier im großen Stil an. Erstmals wird dieses Haus 2017 an der Straße Hesttoft gebaut; hier entstehen aber nur 21 Wohnungen.

Noch vor der Rude rollen die Abrissbagger nach Fruerlund, wo das Haus Travestraße 28 ab März abgerissen werden soll; hier ist der Baubeginn ebenfalls für den Spätsommer avisiert. Baubeginn soll 2017 endlich auch an der Bahnhofstraße sein. Insgesamt plant der Selbsthilfe-Bauverein in den kommenden fünf Jahren den Bau von über 600 neuen Wohnungen. Gleichzeitig werden rund 130 abgerissen. „Es verbleibt aber ein Saldo von rund 500 zusätzlichen Wohnungen“, rechnet Neumann vor.

von Joachim Pohl

erstellt am 23.Jan.2017 | 06:00 Uhr

