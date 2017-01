Oeversee : Neue Chefin für Sankelmarker Landfrauen

1 von 1 Foto: Ketels 1 von 1

Oeversee | An der Spitze des Landfrauenvereins Sankelmark steht jetzt Frauke Janssen. Sie folgt Irmgard Hensen nach, die das Amt der ersten Vorsitzenden zwölf Jahre inne hatte und nicht wieder kandidierte. Neue Beisitzerin als Nachfolgerin für Janssen wurde Doris Benzmann. Beisitzerin Marion Otzen wurde wiedergewählt und Frauke Bölck wurde zur Kassenprüferin bestimmt. Der Landfrauenverein konnte im vergangenen Jahr drei Beitritte verzeichnen, zum Jahresende betrug die Mitgliederzahl 208.

In ihrem Jahresrückblick erinnerte Hensen an diverse Aktivitäten, darunter sieben von Edeltraud Johannsen organisierte Wanderungen, die Beteiligung an den Ferienpassaktionen in Jarplund und Oeversee, Kuchenbacken für Veranstaltungen im Arnkiel-Park und für die Weihnachtsfeier der Kirche. Die bisherige Vorsitzende erinnerte auch daran, dass der Verein im Oktober 60 Jahre alt wird.

Ilka Wartenberg, kommissarische Vorsitzende des Kreisverbandes, war gekommen, um der scheidenden Vorsitzenden zu danken. Sie bezeichnete Hensen als „Powerfrau“, die mit „Leib und Seele“ Vorsitzende gewesen sei und auch Dank eines guten Vorstandsteams viel bewegt habe. Beeindruckt zeigte sich Wartenberg von der Qualität des Internetauftrittes, der stets aktuell, informativ und durchaus als Vorbild für andere Vereine geeignet sei. Für die zwölfjährige Tätigkeit als Vorsitzende zeichnete sie Hensen mit der „silbernen Biene“ des Landfrauenverbands Schleswig-Holstein aus.

Die stellvertretende Vorsitzende Elke Möwert Hoffmann erinnerte in ihrem Rückblick an die vergangenen zwölf Jahre unter Hensens Führung unter anderem an verschiedene Reisen und Erlebnisse. Sie dankte ihr im Namen des Vorstandes und endete mit der Feststellung: „Du hast dich um den Landfrauenverein Sankelmark verdient gemacht.“ Unerwartet in der reinen Damengesellschaft war das Eintreffen von Helmut Fehlau, Vorsitzender des örtlichen Kirchengemeinderates. Er war gekommen, um Irmgard Hensen für die gute Zusammenarbeit zu danken und die Grüße der Pastorin zu übermitteln.

Die neue Vorsitzende Frauke Janssen (60), verheiratet und Mutter eines Sohnes, tätig als Angestellte bei der Stadtverwaltung in Flensburg, zeigte sich erfreut über ihre Wahl, dankte ihrer Vorgängerin und bat die Mitglieder um Hinweise, wenn etwas mal nicht gut laufen sollte. Sie „sei für konstruktive Kritik stets offen“. Für Stimmung sorgte der Auftritt von „Jonny’s Landlicht“, einer Musikgruppe aus Nordfriesland, die mit ihren Gesangs- und Wortbeiträgen für Heiterkeit sorgten.