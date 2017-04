Nordstadt : Mutmaßliches Tötungsdelikt in Flensburg

Flensburg | In Flensburg soll in der Nacht zu Ostersonntag ein junger Mann in der Nordstadt getötet worden sein. Die Polizei äußert sich bislang nicht zu dem Vorfall. Ein Sprecher der Rettungsleitstelle in Harrislee bestätigte auf Nachfrage lediglich, dass es einen „Vorfall“ gegeben habe.

Nach Informationen von shz.de wurde der 20-Jährige nach einer Feier bei einem Streit von zwei anderen Männern angegriffen. Sie sollen ihn vor dem Haus seiner Eltern mit einem Messer niedergestochen haben.

Die Ermittlungen laufen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von Christina Norden

erstellt am 16.Apr.2017 | 13:37 Uhr