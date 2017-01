Mittelangeln : Musikalische Reise um die Welt

1 von 1 Foto: ami 1 von 1

Mittelangeln | Beim Neujahrskonzert des Satruper Blasorchesters (SBO) luden 35 Musiker die Gäste im Satrup Krog zu einer musikalischen Reise um die Welt ein. Dirigent Ulrich Matthaei hatte Stücke aus Europa, Asien, Afrika und Amerika ausgewählt. Das Konzert begann mit einer überraschenden Änderung – denn zuerst erklang mit „Irish Dream“ eine Zugabe. Das Stück wurde gemeinsam mit vier Nachwuchsmusikern dargeboten. In seiner Begrüßung machte Matthaei deutlich, dass das Blasorchester der musikalischen Ausbildung dient. Er bedauerte, dass die Musikschulen in Schleswig-Holstein im Bundesvergleich besonders schlecht finanziert werden.

Dann leuchtete eine Zuglaterne auf und eine Musikerin des SBO kündigte die Fahrt im „Train de plaisir“ an, eine Polka von Johann Strauss. Der Zug fuhr von Österreich nach Spanien: Als nächstes Stück erklang heißblütig und leidenschaftlich musiziert – u.a. mit Kastagnetten – „El Cordobes“, das an einen berühmten Torero aus Cordoba erinnert. Darauf folgten die „Russian Dance Suite“ mit Eindrücken aus Weißrussland und „Shalom!“, in welchem der englische Musiker und Komponist Philip Sparke jüdische Lieder verarbeitet. Eindrucksvoll gelang dem Orchester im zweiten Satz die dunkle Stimmung zum Fest der Tempelweihe. Leichte Intonationsmängel fielen im kraftvollen „Kokiriko alla marcia“ nicht ins Gewicht. In diesem japanische Musikstück wurde das japanisches Perkussionsinstrument Kokiriko vorgestellt.

Dann bestiegen die Anwesenden ein Schiff und reisten mit munteren und besinnlichen Seemannsliedern nach Afrika. Zunächst erklang der gleichnamige Titel der Gruppe Toto, darauf folgte ein Arrangement von „Sub-Saharan Rhythm“, in welchem nach einem ruhigen Beginn, der den Anbruch des Tages darstellte, wiederum die Schlagwerker zu ihrem Einsatz kamen. Die Reise führte darauf hin weiter ins ewige Eis: „Antarctica“ beschrieb musikalisch die atemberaubende Weite und Wucht der Eislandschaft.

Der volle und doch differenzierte Klang des Satruper Blasorchesters kam auch in den weiteren Stücken vom amerikanischen Kontinent voll zur Geltung: „Samba di orfeu“ aus Brasilien brachte wieder Wärme und den rechten Hüftschwung und „Kansas City“ ließ den amerikanischen Jazz ertönen. Bevor diese musikalische Reise wieder zurück nach Europa führte. Das berühmte „Gospel John“ sorgte für tolle Stimmung und offenbarte einen lebendigen Groove im Orchester.

Gewissermaßen als Zugabe wurde schließlich die „Rhapsody from Scotland“ angesagt, in der schottische Volkslieder in loser Folge gespielt wurden. Häufige Tempowechsel und ein hymnischer Ausklang zeigten noch einmal, wie gut Dirigent Matthaei sein Orchester auf diese musikalische Reise vorbereitet hatte.

von pm

erstellt am 31.Jan.2017 | 17:30 Uhr