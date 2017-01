Süderbrarup : MS-Erkrankte geben auf

1 von 1 Foto: Kuhl 1 von 1

Süderbrarup | Nach 32 Jahren hat sich die Multiple-Sklerose-Selbsthilfegruppe Süderbrarup-Kappeln aufgelöst. Grund waren Streitigkeiten mit dem Landesverband um die Verwendung von Spendengeldern. Die Mitglieder wollen aber ihre regelmäßigen Treffen im Kösterhuus von Boren beibehalten.

1984 wurde die MS-Selbsthilfegruppe von Nanni Jacobsen gegründet. Ilse Schmidt führte den festen Treff am ersten Mittwoch des Monats ein. In der Spitzenzeit hatte die Gruppe mehr als 40 Mitglieder. Die Gruppe war aber nie ein selbstständiger Verein, sondern immer Teil des Landesverbandes der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG). Zum Ende des Jahres kündigten alle 15 Mitglieder gemeinsam ihre Mitgliedschaft.

„Anlass ist eine Finanzierungsvereinbarung, die uns der Landesverband 2014 aufgedrückt hat und der wir nie zugestimmt haben“, erklärt Annemarie Jochens, ehemalige Gruppenleiterin. Darin sei festgelegt, dass die Gruppen maximal 300 Euro pro Jahr behalten dürften. Der Rest müsse an den Landesverband abgegeben werden. Der Verband habe auch verlangt, dass Gelder, die aus Erbschaften stammten, abgeführt werden.

„Damit hat man uns den Boden unter den Füßen weggezogen“, erregt sich die andere letzte Gruppenleiterin Helga Hansen. Vor allem die Rollstuhlfahrten sowie Honorare für Vortragende und Berater seien stark ins Geld gegangen. In den Jahren 2014 und 2015 seien fünfstellige Beträge an den Landesverband gezahlt worden, Ende 2016 sei das gesamte Gruppenvermögen geflossen.

DMSG-Landesgeschäftsführer Andreas Heitmann bedauerte den Austritt, betont aber, dass die vom Vorstand festgelegte Verwertung der Spendengelder keine Willkür sei: „Wir sind ein gemeinnütziger Verein und seitens des Finanzamtes verpflichtet, uns an die Regelungen zu halten, die die Abgabeverordnung den Vereinen vorschreibt.“ Und dort stehe, dass die Gelder zeitnah – innerhalb von zwei Jahren – dem Vereinszweck zuzuführen seien. Das sei bei dieser Gruppe nicht geschehen. „Und wenn eine Gruppe das nicht kann oder will, müssen wir das über die Geschäftsstelle regeln, um das Geld den wirklich Betroffenen zukommen zu lassen.“ Auch sollten die Gruppen einen Teil der Spenden an den Landesverband abführen, da dieser auch für sie Leistungen erbringe. Anders sehe das bei Erbschaften aus. „Hier ist der Wille des Erblassers höchstes Gebot.“ Doch sei die Herkunft des Gruppenvermögens nicht mehr vollständig nachvollziehbar. Er habe noch einmal alle Beteiligten zu einem Gespräch eingeladen, habe aber als Antwort nur die kollektive Kündigung erhalten.

Die ehemaligen Mitglieder der MS-Gruppe Süderbrarup-Kappeln wollen ihre Treffen im Kösterhuus beibehalten.

