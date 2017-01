Tradition in Flensburg : Mit Stern und Gesang auf dem Fußweg ins Rathaus

1 von 1 Foto: Gloyer 1 von 1

Ein fröhlicher Hingucker zog gestern am Tag der „Heiligen drei Könige“ in Flensburgs Innenstadt die Augen der Passanten auf sich. Unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung in Kenia und weltweit“ zogen rund 30 Kinder und Jugendliche der katholischen Kirchengemeinde als Sternsinger vom Heiliggeistgang aus über Große Straße und Holm ins Rathaus, wo Stadtpräsidentin Swetlana Krätzschmar die Schar der bunt gekleideten 8- bis 18-jährigen „Könige“ empfing. Der Posaunenchor der Kirchengemeinden St. Johannis zu Adelby sowie Klein Jörl (Leitung Reinhold Wunderlich / Martin Seemann) untermalte den Empfang im Ratsfoyer.

Im Vorjahr konnten über 1550 Projekte in mehr als 100 Ländern unterstützt werden. Rund 330 000 Sternsinger ziehen dieser Tage Deutschland-weit von Tür zu Tür, segnen Häuser und Wohnungen mit dem Zeichen „Christus Mansionem Benedicat“ (Christus segne dieses Haus) und sammeln Spenden für Not leidende Kinder. Bundesweit waren das 2016 über 46 Millionen Euro, mehr als 7000 Euro davon sammelten die hiesigen Sternsinger. Nach dem Aussendungsgottesdienst morgen um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche ziehen 40 hiesige Sternsinger durch die Gemeinde bis Schafflund, Ellund, Handewitt und Glücksburg, besuchen Senioreneinrichtungen, das Hospiz und das Franziskus-Hospital.





von oy

erstellt am 07.Jan.2017 | 07:00 Uhr

