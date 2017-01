Mittelangeln : Mit feinem Jazz-Sound ins neue Jahr

1 von 1 Foto: Bod 1 von 1

Satrup | „A one – a two – a one, two, three, four“ hieß es auf der Bühne – und dann wurde gewippt, genickt, Hände schlugen auf das Bein, kaum ein Fuß blieb ruhig. Typische Publikumsreaktionen beim Neujahrskonzert mit dem Titel „Swingin’ Broadway“ im voll besetzten Forum des Bernstorff-Gymnasiums Satrup. Der Grund: Die neun Musikerinnen und Musiker von „Doc Koehler’s Sultans of Swing“ waren nach drei Jahren erneut zu Gast bei den Satruper Kammerkonzerten. Unter der Leitung ihres Gitarristen Jens Köhler präsentierten Heiko Quisdorf, Trompete, Jens Tolksdorf und Sebastian Albrecht, Saxofone und Klarinetten, Vera von Reibnitz, Klavier, Christian Deckert, Bass, Ulrich Meletschus am Schlagzeug, die Sängerin Johanna Bularczyk und Arvid Maltzahn, Posaunist, die beide durch das Programm führten, ein über zweistündiges Programm mit Stücken aus den amerikanischen 1920ern bis 1940ern.

Jens Köhler arrangiert die einzelnen Sets eigens für das Ensemble im modernen Jazzsound mit feinem Gespür. Die Stücke stammen hauptsächlich von George Gershwin wie „I got Rhythm“, „Someone to Watch“, „But Not For Me“ oder „Fascinating Rhythm“ aus verschiedenen Musicals, Filmen oder Broadway-Revuen, die damals aufgeführt wurden und deren sich wohl kaum jemand mehr erinnert. Aber auch andere Musical-Titel etwa von Cole Porter „Night and Day“, oder „What is This Thing Called Love“ aus dem 1929 entstandenen Film „Wake up and Dream“ erklangen im neuen Gewand mit einer Sängerin, die bestens das Timbre dieser Stilrichtung traf und so etwas wie das i-Tüpfelchen des Ensembles ist.

Wie für diese Art von Musik üblich, waren die einzelnen Titel mit zahlreichen improvisatorischen Soli bestückt, die eifrig und zustimmend beklatscht wurden und mal sehr locker wie die Posaune, scharf mit hohen Tönen wie bei der Trompete, mal mit herrlich schmutzigen Tolksdorfschen Jazz-Klängen mit seinem Tenorsaxofon, dann wiederum sehr brav aber technisch akkurat wie bei Albrecht auf seiner Klarinette, als er das großartige Solo in „Begin the Beguine“ von Cole Porter anstimmte, dargeboten. Vorzüglich spielendes Drum-Set und Klavier, volltönender Bass und Gitarre hielten das Ganze swingend zusammen. Zwei Zugaben mit einem gefühlvoll intonierten Flügelhorn-Solo rundeten das Konzert ab.