Echte Fans : Mit dem HSV im Trainingslager in Dubai

Steinfeld | Das war eine Reise, die HSV-Fan Holger Krause und seine Frau Ute so schnell nicht vergessen werden. Weil sie bei einem Gewinnspiel gewonnen hatten, durften sie eine Woche in Dubai verbringen und das HSV-Trainingslager begleiten.

Als Holger Krause gehört hatte, dass eine Brauerei Karten für einen einwöchigen Besuch in dem Trainingslager seines Lieblingsvereins verloste, schickte er sofort seine Bewerbung los. Krause ist nicht nur einer von vielen HSV-Fans, sondern Mitbegründer von „Schlei-Raute“, dem größten HSV-Fanclub im Norden mit Sitz in Steinfeld.

Als der Anruf kam, er habe gewonnen, glaubte er erst an einen Scherz eines Kollegen. Erst eine Bestätigungs-E-Mail räumte seine Zweifel aus. Vier Wochen später saß Krause mit seiner Frau im Bus zum Flughafen. Begleitet wurde er von Werner Gabriel, Fanclub-Vorsitzender, und dessen Frau Sonja.

„Der Service war auf der ganzen Reise perfekt“, schwärmt Krause. Bereits in Hamburg erhielten die Gewinner HSV-Trikots mit ihren Namen. Nach sechseinhalb Stunden Flug landeten sie mitten in der Nacht in Dubai und tauschten Schmuddelwetter gegen 27 Grad bei Sonnenschein ein.

Mehrmals kam das Paar seinen Fußballidolen sehr nahe: Bei einem nicht-öffentlichen Training wurde es von Sportchef Jens Todt, HSV-Manager Bernd Wehmeyer und Trainer Markus Gisdol betreut. Bei einem Training ließen sie sich ihre mitgebrachte Vereinsfahne von allen Spielern signieren, und bei einem „Meet & Greet“ informierte sie Spieler Nabil Bahoui über die Belastung, die drei Trainingseinheiten pro Tag bei Wüstenklima mit sich bringen. Zu guter Letzt durften sie ihren HSV beim Freundschaftsspiel gegen den einheimischen Verein Al Nasr mit 5:0 siegen sehen.

Weitere Höhepunkte der Reise waren eine Wüstentour, Kamelreiten und „Sandborden“. Im Burj Khalifa – mit 828 Metern das höchste Gebäude der Welt – wurden sie in der 148. Etage mit Getränken und Gebäck bewirtet. An ihrem freien Tag verordnete ihnen „Schlei–Rauten“-Vorsitzender Gabriel als Kenner der Stadt eine Besichtigungstour. Auch ein Besuch der Basare „Gewürz-Suq“ und „Gold-Suq“ gehörte dazu. Krause ist immer noch fasziniert von dem dort ausgestellten Goldring, in dem alleine 58 Kilogramm Gold verarbeitet sind. „Der steht dort nur dezent bewacht ohne Absperrung in einer Ecke“, bewundert er die Sicherheit in Dubai.

„Es war eine stressige Reise – aber voller Highlights“, so Ute Krause. Und Ehemann Holger, der seit Montag wieder auf seinem Arbeitsplatz in der Amtsverwaltung von Süderbrarup sitzt, sagt: „Das war ein unbezahlbares Erlebnis.“