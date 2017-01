Handewitt : Mehr Platz zum Spielen

1 von 1 Foto: Kirschner 1 von 1

Es ist wie eine Zeitreise, wenn man durch den großen Komplex schreitet, der die Wedinger Schule und den Kindergarten beherbergt. Es ist ein Gang durch die Geschichte der Architektur. 1902 entstand die Keimzelle. Seitdem wurde mehrfach angebaut und modernisiert. Der jüngste Umbau ist gerade fertig geworden.

Eine Trennwand zum Bereich der Vorschulkinder steht seit der Vorweihnachtszeit. Insgesamt flossen rund 325.000 Euro in ein Vorhaben, das die sanitären Einrichtungen, die Essensversorgung und das Bewegungsangebot im Kindergarten Weding verbesserte.

Die erste Bau-Etappe begann vor rund einem Jahr: die Umwandlung eines brachliegenden Fachraums der Schule in einen kleinen Bewegungsraum mit Küche für die Kita-Kinder. Dort spielen die Kleinen mit einfachen Geräten oder genießen eine Einzelförderung. Zudem wird hier das von einem Catering-Betrieb gebrachte Essen aufgewärmt und an die hungrigen Kinder verteilt. Rund 85 000 Euro wurden in mehreren Monaten verbaut. „Die recht lange Bauzeit war unkritisch“, erklärt Kita-Leiterin Heike Hoppe, „da die Räumlichkeit bislang nicht genutzt wurde.“

Anders der zweite, mit 240.000 Euro deutlich aufwendigere Bauabschnitt: die Modernisierung der sanitären Anlagen. Da hieß es Zusammenrücken unter dem Dach der Schule, da in den Sommerferien der Kita-Betrieb nur zwei Wochen pausierte. Es staubte kräftig. „Es war nicht damit getan, nur die Sanitär-Objekte auszutauschen“, betont Bürgermeister Thomas Rasmussen. „Die gesamte Wärmeversorgung dahinter musste erneuert werden.“

Die Infrastruktur war rund 45 Jahre alt. Neue Leitungen mussten verlegt, ein neues Alarmsystem installiert und neue Fliesen gesetzt werden. Nun gibt es für die drei Regelgruppen jeweils einen eigenen Waschraum mit einer „Wasser-Spiellandschaft“, zwei altersgerechte Krippen-Badezimmer sowie jeweils ein Besucher- und Mitarbeiter-WC.

Der Träger der Wedinger Kita, die Gemeinde, sieht sich in puncto Betreuungsqualität auf dem besten Weg. „Während anderswo noch über einen Personalschlüssel von zwei für die Betreuung geredet wird, haben wir diesen Standard längst erreicht“, betont Thomas Rasmussen. „Und das bei unterdurchschnittlichen Elternbeiträgen.“ In Weding werden derzeit 115 Kinder in sieben Gruppen von insgesamt 17 Pädagogen betreut.





von Tina Ludwig

erstellt am 13.Jan.2017 | 06:00 Uhr

