Amt Geltinger Bucht : Mehr Frauen an die Macht

Steinbergkirche | Kristiane Giese aus Rabel, ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Geltinger Bucht, hat nachgerechnet und ist dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass es in den Kommunalvertretungen der 16 Gemeinden nur einen Frauenanteil von durchschnittlich 18 Prozent gebe. 18 Prozent – das sei, mit Blick auf die Kommunalwahl 2018, deutlich zu wenig: „Es zeigt sich immer wieder, dass in Gremien, die gleichermaßen mit Frauen und Männern besetzt sind, nachweislich bessere Entscheidungen getroffen werden, weil viel breiter gefächerte Erfahrungen und Meinungen einfließen können.“ Deshalb appelliert sie an die Frauen, sich verstärkt politisch zu engagieren.

Kristiane Giese ist seit über 20 Jahren als Gleichstellungsbeauftragte tätig. Für sie steht fest, dass mehr Frauen motiviert werden müssen, in die Gemeindepolitik einzusteigen. Dem widersprach Volker Lippert, Bürgermeister von Nieby, in der jüngsten Sitzung des Amtsausschusses keineswegs, sondern hegte eine ganz andere Sorge. Mit Blick auf die Kommunalwahl sagte er, dass es sehr schwer werde, nicht nur Frauen, sondern auch Männer zu ermuntern, sich als Gemeindevertreter zur Verfügung zu stellen. Da ergebe sich ein grundsätzliches Problem. Auch sein Bürgermeister-Kollege Hans-Heinrich Franke aus Hasselberg sah das ähnlich. Seine Gemeindevertretung mit drei Fraktionen setze sich ausschließlich aus Männern zusammen. Er bemühe sich, auch Frauen „reinzukriegen“, aber das gestalte sich, obwohl alle davon profitieren würden, sehr schwierig. Es sei nicht einfach, Beruf und Familie und dann auch noch Ehrenamt unter einen Hut zu bringen. Auf alle Fälle hatte die Gleichstellungsbeauftragte den Amtsausschuss für die landesweite Kampagne „Frauen in die Kommunalpolitik“ sensibilisiert. Ihre Ausführungen hätten was gebracht – mit dieser Aussage meldete sich Stoltebülls Bürgermeister Hans-Jürgen Schwager zu Wort und sagte zu, darüber nachzudenken. „Schauen wir mal“, so Amtsvorsteher Thomas Johannsen.

Zu Kristiane Gieses Aufgabe als ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte gehört, sich für die Belange der Einwohner und Einwohnerinnen und auch der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Amtsverwaltung einzusetzen, dafür zu sorgen, dass die besonderen Bedürfnisse und Interessen von Frauen im Amt in allen Lebensbereichen berücksichtigt und verbessert werden.

Zu den Schwerpunkten ihrer Arbeit gehören Beratungen und Hilfen in den Bereichen Familie, Erwerbstätigkeit von Frauen, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Probleme in Familien und von Alleinerziehenden sowie Gewalt gegen Frauen. Hinzu kommt die politische Aufgabe, Ausschusssitzungen zu besuchen und sich für die Belange der Frauen zu engagieren, daran mitzuwirken und bestehende Benachteiligungen abzubauen. Ihre regelmäßige Sprechzeiten sind an jedem ersten und dritten Montag eines Monats jeweils von 10 bis 12 Uhr im Amtshaus von Steinbergkirche.



von uk

erstellt am 29.Jan.2017 | 10:24 Uhr