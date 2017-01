Jobcenter Flensburg : Mehr Festjobs für Langzeitarbeitslose

1 von 1 Foto: michael staudt 1 von 1

Die Zahl ausländischer Kunden hat sich durch die Flüchtlingskrise 2015/2016 nahezu verdoppelt. Dennoch betreut das Flensburger Jobcenter heute nicht mehr Jobsuchende mit und ohne Familien als vor einem Jahr: „Ohne die Flüchtlinge hätten wir einen Rückgang zu verzeichnen, wie wir ihn in einem Jahr an Kunden noch nie hatten“, sagt Claudia Remark, die das Jobcenter an der Waldstraße seit seinem Start 2005 leitet. Mit rund 190 Mitarbeitern werden hier rund 70 Prozent der Arbeitslosen in der Stadt betreut. Dabei stieg die Zahl der ausländischen Kunden binnen Jahresfrist von 1280 auf 2091, allein die Zahl der Syrer vervierfachte sich von 222 auf 859. Mittlerweile hat das Jobcenter Plakate und Broschüren auf Arabisch im Angebot.

Immerhin gelang es dem Jobcenter 2016, insgesamt 2133 Jobsuchende (Vorjahr: 2083) in echte, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu vermitteln – eine Quote von 27,5 Prozent. In diesem Jahr hat sich Remarks Team vorgenommen, diese Zahl noch einmal leicht auf 2160 zu steigern. Das Jobcenter betreute vor Weihnachten insgesamt 3235 arbeitslose Flensburger (Empfänger von Arbeitslosengeld II) – der niedrigste Wert seit Bestehen des Jobcenters. Es zählte zuletzt mehr als 6000 Bedarfsgemeinschaften und zusammen 11064 Personen.

Im Vergleich der kreisfreien Städte hat Flensburgs Jobcenter im abgelaufenen Jahr etliche Spitzenplätze belegt. Vergleicht man etwa die gut 11 000 Regelleistungsbezieher mit dem Stand vor zehn Jahren, so weist Flensburg den größten Rückgang bei den kreisfreien Städten im Land auf. Flensburg liegt heute zwölf Prozent unter der Zahl von 2007, Lübeck und Neumünster rund zehn und Kiel gerade einmal drei Prozent. Auch die Sozialhilfequote (SGB-II-Quote) liegt in Flensburg mit 15,4 Prozent (ohne Zensus sogar 14,9) mindestens einen Prozentpunkt günstiger als alle anderen Kreisfreien. Auch die Langzeitarbeitslosenquote liege in Flensburg deutlich günstiger als in den drei anderen Städten – sie sei seit 2008 von 8 auf zuletzt 6,5 Prozent gesunken, betont Remark. „Für das Jobcenter ist es die niedrigste Arbeitslosenzahl, die wir je hatten.“ Auch sei der Anteil der Langzeitarbeitslosen an allen Jobsuchenden in Flensburg seit Herbst 2015 sehr viel stärker gesunken und weise nun einen Anteil von 39,4 Prozent an allen Arbeitslosen auf. „Wir können heute Leute integrieren, mit denen dies vor drei Jahren so nicht möglich gewesen wäre.“ Allerdings bewege sich der Löwenanteil der Jobs auf Helferniveau. Einen Grund für die günstige Entwicklung sieht Claudia Remark in der jüngsten Aktivierungsoffensive des Jobcenters. Ziel: Jeder Kunde solle mit einem auf ihn zugeschnittenen Angebot seinen Berater in der Waldstraße verlassen. Ob die Tatsache, dass Personen in Trainingsmaßnahmen nicht als Arbeitslose gezählt werden, nicht die Statistik schöne? „Nein“, sagt Remark: „Manchmal braucht es zwei oder drei aufeinander aufbauende Angebote.“

Für die aktive Arbeitsmarktförderung stehen 2017 noch knapp sechs Millionen Euro bereit – rund 800000 Euro weniger als im Vorjahr. Zugleich plant das Jobcenter mit einem Etat von knapp 58 Millionen Euro für Leistungen zum Lebensunterhalt (gut 30 Millionen, zahlt der Bund) und Kosten der Unterkunft (mehr als 27 Millionen, muss die Stadt Flensburg bezahlen).

Claudia Remark erwartet in diesem Jahr 300 bis 600 Kunden zusätzlich, hat sich aber auch schon neue Projekte vorgenommen. Zum Beispiel die „Sofortaktivierung“: Normalerweise dauere es vier bis sechs Wochen, bis neue Kundschaft zum ersten Mal bei den Kollegen am Tisch sitze. Jetzt soll daran gearbeitet werden, dass es ein Aktivierungsangebot möglichst schon bei der Antragstellung gebe – zum Beispiel eine Bewerbungsunterstützung. Außerdem will Remark die Nachhaltigkeit der Aktivitäten des Jobcenters verbessern: „Im Durchschnitt bleibt jeder Dritte nicht nachhaltig in Arbeit.“

> www.jobzentrale-flensburg.de





von Carlo Jolly

erstellt am 03.Jan.2017 | 14:15 Uhr

