Soziales Engagement : Logopädin hilft Kindern in Kenia

Durch ihre therapeutische Arbeit als Logopädin hilft Carolin Kutsche in einer Flensburger Praxis täglich Menschen, die im weitesten Sinne Probleme mit Sprache und Sprechen haben. Im Rahmen eines freiwilligen sozialen Engagements erlebte sie in diesem Jahr einen extrem gegensätzlichen Umgang mit Menschen mit Behinderung – im Herzen Afrikas, in Kenias Hauptstadt Nairobi.

Über eine Freundin hatte sie von dem Projekt „Kinderhilfe Harambee“ erfahren. Und dabei gelernt, dass Menschen mit Behinderung in vielen Teilen Afrikas heftig stigmatisiert und als Ausgestoßene behandelt werden, dadurch kaum Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erfahren. Hintergrund ist der weit verbreitete Aberglaube, dass Ahnen ihre aktuellen Nachfahren für Fehlverhalten mit behinderten Kindern bestrafen.

Ihre Exkursion führte sie zusammen mit anderen weiblichen „Volontären“ mitten in einen der zahlreichen Slums von Nairobi, genauer in den Dandorra Slum, einen der größten der 3,2-Millionen-Metropole. „Die radikale Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung mit eigenen Augen zu beobachten war schon extrem, auf mich wirkte das wie eine Reise ins Mittelalter“, erzählt sie. Mütter mit behinderten Kindern werden oft von ihren Männern verlassen, überlassen den eigenen Nachwuchs sogar selbst Verwandten – oder ihrem Schicksal. Häufig werden solche Kinder einfach weggesperrt. Sie haben wenig Chancen auf Bildung, auf Arbeit praktisch keine. Hinzu kommt das weit verbreitete Problem Aids. Die allgemeine Verachtung von Menschen mit Behinderung ist in vielen afrikanischen Staaten gesellschaftliche Norm, offizielle Hilfe gibt es nur bedingt. Internationale Hilfsorganisationen wie die Christoffel Blindenmission können lediglich versuchen, einen Paradigmenwechsel anzustoßen.

Diese besondere Form menschlichen Leidens zu lindern hat sich auch die „Kinderhilfe Harambee“ auf ihre Fahnen geschrieben. ‚Harambee‘ ist Kiswahili und bedeutet so viel wie „an einem Strang ziehen“ (übrigens auch der Wahlspruch Kenias). Das Projekt in den vermüllten Slums Nairobis ist in einem der seltenen Backsteinhäuser untergebracht, verfügt über den Luxus von WC und Dusche. Etwa 50 Kinder werden hier betreut, meist zusammen mit ihren Müttern. Carolin Kutsche wusste, dass sie hier ihr Fachgebiet nicht anwenden konnte, obwohl der Bedarf riesig ist (in Kenia gibt es keine Logopäden). „Obwohl ich darauf eingestellt war, musste ich meine Erwartungen nochmals herunterschrauben“, sagt sie. Mit ihren Mitstreiterinnen kümmerte sie sich eher um ganz praktische Dinge: Da Lebensmittel vor Ort extrem wertvoll sind, füttern Müttern beispielsweise ihre schwer mehrfach behinderten Kinder (Zerebralparese) im Liegen, klopfen ihnen auf die Brust, damit nichts verloren geht. Um einer möglichen Lungenentzündung vorzubeugen, wurde das Füttern im Sitzen geübt („Kopf hoch“), weitere Anwendungen auch per Schaubilder verdeutlicht. Kommuniziert wurde ansonsten auf Englisch.

Insgesamt bietet das Haus den Kindern einen geschützten Ort in einer ansonsten wenig freundlichen Umgebung. Damit das bislang spendenfinanzierte Projekt, das behinderte Kinder auch in Schulen zu vermitteln versucht, sich irgendwann selbst trägt, soll ein benachbartes Grundstück erworben werden. Lokalpolitisch Verantwortliche zeigen nur bedingt Interesse, eine mögliche Bahnstation dort scheint wichtiger zu sein. „Dabei ist Potenzial für eine Kleiderkammer sowie eine eigene kleine Landwirtschaft oder Bäckerei gegeben“, berichtet Carolin Kutsche. Mit ihren Schützlingen samt Müttern haben die Freiwilligen Ausflüge in die Umgebung Nairobis in das schöne Land unternommen. Für die Probanden kleine Weltreisen, die alle sehr glücklich gemacht haben – auch wenn andere Kenianer die Gruppe mit Blicken diskriminierten und ihr auswichen.

Und welches Fazit zieht die 27-Jährige aus dieser spannenden Reise ins exotische, aus unserer sozialen Perspektive jedoch befremdliche Afrika? „Trotz aller Ernüchterung war es kein Horrortrip“, sagt sie. Die vielfältigen Eindrücke, die sie vergleichend gemacht hat („Kinder mit angeborenem ‚Klumpfuß‘ werden bei uns umgehend operiert, in Kenia praktisch gar nicht“) verbucht als sie als positiv für ihr eigenes Bewusstsein: „Das relativiert unsere Sorgen deutlich. Ich habe persönlich an Bodenhaftung gewonnen und kann solch eine Erfahrung fürs Leben nur empfehlen“, betont Carolin Kutsche. Einen weiteren Besuch bei ihren Schützlingen in Nairobi plant sie derzeit nicht – sie verfolgt das Projekt aber weiter per Internet über Facebook.



www.kinderhilfe-harambee.org





von Rainer Fischer

erstellt am 02.Jan.2017 | 11:00 Uhr