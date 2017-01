Kommentar zur Zweckentfremdung in Flensburg : Leer stehende Traumwohnungen

Eine schöne, große, lichtdurchflutete Altbauwohnung mit Holzfußboden und Blick auf den Hafen – ein Traum. Angeblich stehen in den oberen Etagen vieler Häuser in der Fußgängerzone etliche solcher Wohnungen leer. Vor dem Hintergrund knappen Wohnraums ist es eine gute Idee, auch lange leer stehenden Wohnraum zu reaktivieren.

Doch was, wenn der Hausbesitzer das gar nicht will? Wenn die Miete für den Klamottenladen im Erdgeschoss locker reicht? Wenn die Wohnung darüber noch die Toilette auf halber Treppe hat? Kann man den Hausbesitzer zwingen, fünf- oder eher sechsstellige Summen in die Hand zu nehmen, um solche Wohnungen überhaupt wieder bewohnbar zu machen? Es wäre schön, wenn man das könnte. Die Grünen, Initiator einer möglichen Satzung in Flensburg, führen Freiburg im Breisgau als Vorbild an. Doch dort sind die Verhältnisse anders, und die seit drei Jahren geltende Satzung hat nicht zu einem einzigen Bußgeld geführt. Jetzt wird die Rechtmäßigkeit so einer Satzung geprüft. Prognose: Die Satzung kommt nicht.

von Joachim Pohl

erstellt am 26.Jan.2017 | 18:56 Uhr

