Tarp : „Langeweile kommt bei uns nicht auf“

Tarp | „Einer muss ja das Mädchen für alles sein“, sagt Heino Thomsen und zückt sein Schreibgerät. Gerade klingelt das Telefon. „Hier steht ein Fahrrad am Gartenzaun, können Sie sich bitte darum kümmern?“, fragt die Anruferin. Auf dem Zettel steht aber schon viel mehr, es sind die Aufgaben, die von den sechs Mitarbeitern des Tarper Bauhofs heute zu erledigen sind. Da steht unter anderem: Gräben säubern, Straßenbegleitgrün pflegen, Laub entfernen, Knickpflege, Straßenbeleuchtung reparieren, Weihnachtssterne auf- und abhängen, Bäume schneiden und entfernen, Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen sowie Rasen mähen auf den Sportplätzen und am Schwimmbad.

Das Gebäude des Tarper Bauhofs liegt im Gutenbergring, es ist 2011 neu gebaut worden. Arbeitsplatz der Mitarbeiter ist überall, auf allen Wegen, Straßen und in allen Ecken der Gemeinde. Und weil sich die Gemeinde in den letzten Jahrzehnten gewaltig entwickelt hat, hat auch der Arbeitsaufwand zugenommen. 1972 war Theo Seemann Bauhofleiter, Heino Thomsen fing 1979 an, wurde 1998 Bauhofleiter und damit Verantwortlicher für einen Bereich, in dem jahrelang fünf und seit 2014 sechs Mitarbeiter beschäftigt sind.

Seitdem sind fünf neue Baugebiete hinzu gekommen. Die Zahl der Spielplätze ist von fünf auf 20 gestiegen, wöchentlich sind 80 Papierkörbe zu leeren. Zwei Mal im Jahr müssen mit dem Klärwerk 1500 Regeneinläufe, allgemein „Gullys“ genannt, gesäubert werden. Bei Glätte oder nach Stürmen kommen zahlreiche weitere Tätigkeiten hinzu. „Langeweile kommt bei uns nicht auf“, sagt Heino Thomsen lachend.

Ursprünglich waren Wasserwerk, Kläranlage und Bauhof eine Dienststelle. In einer alten Scheune hinter der Uhlenapotheke war der Gemeindetrecker untergestellt, in Keelbek/Tornschau war das Betriebsgebäude. Von dort aus wurde geregelt, was zu tun war. „Anfangs haben wir noch mit zwei Mann Unkraut mit der Hand entfernt“, erinnert sich Thomsen. Das geht nun alles nicht mehr, es muss auch mal etwas liegen bleiben. Dann wird erst einmal das erledigt, was am wichtigsten ist.

Dies rief aber auch Kritik hervor. Bei der Pflege eines Spielplatzes kam eine Anwohnerin, die die Arbeiter mit Kaffee und Kuchen versorgte und sich bedankte. Am nächsten Tag war Rapport beim Bürgermeister. Ein anderer Anwohner hatte das fotografiert und dem Bürgermeister zugemailt, mit der Anmerkung: „So kann man seine Arbeit ja nicht schaffen.“





