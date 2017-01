Veranstaltungsreihe : Langballigau sucht ein Hafenkonzept

1 von 1 Foto: vdl 1 von 1

Als „CDU-Dorfgespräch“ war es der Auftakt zu einer Veranstaltungsreihe, die nach Aussage des Vorsitzenden Kurt Brodersen vom CDU-Ortsverband Langballig einmal in jedem Quartal stattfinden soll. Diesmal ging es um den Hafen und den Strand in Langballigau sowie um Möglichkeiten, den gesamten Bereich zu entwickeln und qualitativ zu verbessern. Dazu stellten mehrere Gäste im Gasthaus „Station L“ ihre Gedanken und Vorstellungen vor. Der Hafen im Eigentum des Kreises Schleswig-Flensburg befindet sich durch Erbpacht bis zum Jahre 2041 im Besitz der Gemeinde.

Zunächst stellte Hafenbetreiber Hans Jaich seine Sicht der Ausgangssituation des Jachthafens dar. Als Stärken benannte er die Vollauslastung mit Dauerliegern sowie hohe Besucherzahlen und Gästezufriedenheit. Schwächen zeigten sich durch unzureichende Versorgung mit Wlan und Strom, ständige Versandung und fehlende Parkplätze. Als Eckpunkte einer Entwicklungsstrategie sah er Qualität statt Quantität, die Betonung des eigenen Charmes des Hafens und eine nachhaltige Lösung der Versandungsproblematik. Jaich: „Alle Akteure sind aufgerufen, ihre Kräfte zu bündeln.“

Für den Vorsitzenden Michael Rampf vom Yachtclub Langballigau (YCLL) bietet der Hafen „eine spannende Atmosphäre zwischen Wassersport, Natur im Hinterland und Gastronomie“. Er sprach sich für eine sensible Modernisierung aus. „Wir wollen aber keine anonyme Marina wie in Gelting und keine Skyline aus Beton wie in Damp.“ Im oberen Bereich der Langballigau könne mit Wehren und Staustufen versucht werden, den Sedimenteintrag im Hafen zu reduzieren. Stefan Jepsen unterstrich als Vorsitzender des Touristikvereins Amt Langballig die „Einmaligkeit“ des Bereiches sowie die Notwendigkeit, kostenfreie Parkplätze vorzuhalten. Die Gäste seien mit dem gegenwärtigen Zustand zufrieden. Kapitän Alexander Klein von der „Feodora II“ wünschte sich saisonverlängernde Maßnahmen und mehr Bettenkapazitäten im Nahbereich. Uwe Frank, Betreiber einer Eisdiele im Hafen, forderte eine Verbesserung der Bewirtschaftung des Parkraums. Er sieht dort aber keinen qualitativen Missstand. „Die Ursprünglichkeit ist das erste Plus“, betonte Frank. Dieser Aussage widersprach allerdings Finn Jensen, der sein Hotel „Ostsee-Anker“ vergrößern und die Infrastruktur im Hafenbereich verbessern möchte. Er bekräftigte seine Absichten und befürchtete Stagnation, wenn keiner vorangehe. „Die Ausbautiefe ist noch nicht da, wo wir hinkommen müssen“, sagte Jensen. Bei den zahlreichen Anwesenden stießen seine Vorstellungen allerdings auf spürbare Vorbehalte.

Langballigs Bürgermeister Peter Dietrich Henningsen wies darauf hin, dass 80 Prozent der Besucher aus der Region stammten und Langballigau zur Naherholung nutzten. Die als zusätzlicher Parkraum vorgeschlagene „Zirkusfläche“ befinde sich in Privateigentum. Ein Erwerb sei nur im Tausch mit einem Vielfachen an Ackerfläche möglich. In der Diskussion bezeichnete Jochen Kunze vom Vorstand des YCLL das Auflösen der Verkehrsverstopfung als vordringlich. Die aus dem Publikum erhobene Forderung, wonach dieses „Kleinod “ in seiner ursprünglichen Form erhalten werden solle, fand viel Zustimmung. In seinem Schlusswort unterstrich Kurt Brodersen schließlich: „Es geht darum, Naturschutz, Finanzierbarkeit sowie Akzeptanz bei Gästen und Bewohnern unter einen Hut zu bringen.“ In der Gemeindevertretung stehe das Thema „Hafenkonzept“ auf der Tagesordnung.