Ostsee : Landunter an der Küste – aber wenige Schäden

Gelting/Langballig | „Das alles wird nicht so schlimm“ – mit dieser Hochwasser-Prognose für die Angelner Küste vom Vortag hatte Nils Kobarg, Leiter der Integrierten Station Falshöft, recht behalten, wie sich gestern zeigte. Im neuen Naturschutzgebiet in Bockholmwik schwappte das Wasser in der Nacht bei Höchststand über den Strandwall und überflutete die dahinter liegenden Wiesen. Dort weidende Kühe brachten sich auf höher gelegenen Flächen in Sicherheit. Das Wasser wird sich längere Zeit halten, denn zurücklaufen kann es nur durch die Königsau und den Ringsberger Graben. Schutzgebietsbetreuer Heiner Iversen rechnet damit, dass der etwa 2000 Meter lange Strandwall bei einem der nächsten Hochwasser durchbrochen wird. Dies ist aber erwünscht, denn dort sollen sich wieder natürliche Salzwiesen entwickeln.

In Langballigau kam es nach Aussage von Hafenmeister Wolfgang Trotz zu Schäden an der Stromversorgung der Bootsstege. In das Erdgeschoss der Gaststätte „Fährhaus“ drang Wasser ein. Der Campingplatz hinter dem durch einen Rad- und Gehweg befestigten Strandwall stand unter Wasser. Aufgrund der getroffenen Vorkehrungen gab es aber keine Schäden.

„Gott sei Dank ist alles glimpflich verlaufen“, lautete gestern Mittag das Fazit des stellvertretenden Amtswehrführers Geltinger Bucht, Hartmut Christophersen. Besondere Vorkommnisse habe es nicht gegeben. Zwar sei die Ostsee in der Steganlage von Gelting-Mole bis Brücken-Unterkante angestiegen, doch danach sei der Wasserspiegel wieder gesunken.

„Keine besonderen Vorkommnisse“, meldete Hauke Scharf, Wehrführer für Pommerby-Nieby. Das nächtliche Hochwasser habe zwar den Strand überspült, doch die Stöpe (verschließbarer Durchlass im Deich), die vorsorglich geschlossen worden war, gar nicht erreicht. Zudem hätten sich die Deiche als ausgezeichneter Schutz erwiesen.

Ohne größere Schäden verlief auch das Hochwasser in Maasholm. Überschwemmt wurden die unter Denkmalschutz stehenden Kahnstellen und der angrenzende Wanderweg. Doch das sei im Grunde nichts besonderes, meint Bürgermeister Kay-Uwe Andresen. Bereits bei durchschnittlichem Hochwasser komme es zu solchen Überschwemmungen und das durchaus mehrmals im Jahr.

„Es ist nichts passiert“, lautete die Meldung von Hans Asmus Martensen, Vorsitzender des Wasser- und Bodenverbandes Geltinger und Stenderuper Au, Sperrwerk Grahlenstein in der Gemeinde Gelting. Dank der Höhe von 3,80 Metern schwappe bei einem Hochwasserstand von 1,60 Metern nichts in Richtung Gemeinde über. Auch Gemeindewehrführer Klaus Jürgensen wurden keine Hochwasser-Schäden aus Steinbergkirche und dem benachbarten Küstenabschnitten gemeldet. Es sei alles glimpflich abgelaufen, sagte er.

erstellt am 06.Jan.2017 | 10:00 Uhr

