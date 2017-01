Grundhof : Knicks bleiben erhalten

1 von 1 Foto: van de Loo 1 von 1

Das neue Baugebiet „Toft“ und die damit zusammenhängenden Bauleitplanungen standen im Mittelpunkt der ersten diesjährigen Sitzung der Gemeindevertretung Grundhof in der Gaststätte Lutzhöft. Im Rahmen der neunten Änderung des Flächennutzungsplans musste aufgrund der eingegangenen Hinweise lediglich das Immissionsgutachten angepasst werden. Es berücksichtigte bisher nur den in der Nachbarschaft tatsächlich vorhandenen Tierbestand, muss aber von den jeweils genehmigten maximalen Belegungszahlen ausgehen. Das entsprechend angepasste Gutachten hat aber keinen Einfluss auf das Plangebiet.

Beim Bebauungsplan wurde vorgebrachten Bedenken zum einen dadurch Rechnung getragen, dass die Oberflächenentwässerung eine andere als die ursprünglich vorgesehene Leitungsführung erhält. Dabei wird eine Drosselung auf fünf Liter pro Sekunde eingebaut. Zum anderen bleiben geschützte Knicks an der nördlichen und westlichen Grenze erhalten. Zur Klarstellung wurde schließlich festgelegt, dass in jedem Wohngebäude höchstens zwei Wohnungen zulässig sind.

Die Einzelheiten einschließlich der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen waren zuvor von den Planern Frank Sass und Adam Gancarczyk erläutert worden. Am Ende wurden der Abwägungs- und abschließende Beschluss der F-Plan-Änderung bei einer Gegenstimme sowie der Abwägungs-, Entwurfs- und Auslegungsbeschluss des B-Plans bei einer Enthaltung angenommen. Dieser muss allerdings wegen der erfolgten Änderungen erneut ausgelegt werden und in die öffentliche Beteiligung gehen.

Bei den Berichten zu Beginn der Sitzung hatte Maja Petersen, Vorsitzende vom Dorfausschuss, mitgeteilt, dass die Dorfreinigung für Sonnabend, 25. März, vorgesehen ist. Das Dorffest soll vom 3. bis 9. Juli stattfinden, darin eingeschlossen ist der Nachmittag für die Senioren am Donnerstag, 6. Juli. Die Jugendfahrt zu den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg ist für Sonnabend, 2. September, geplant. Nach der Renovierung des Bürgerhauses in der letzten Januarwoche soll mit einer Nutzungsordnung für eindeutige Regeln gesorgt werden.

Bürgermeister Bernd Wunder freute sich, darauf hinweisen zu können, dass die Brandruine, „der Schandfleck in der Dorfmitte“, nach Jahren endlich beseitigt wurde. Dann informierte er die Gemeindevertretung darüber, dass bei der Heizungsanlage im Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Bönstrup ein Totalausfall zu verzeichnen ist. Für eine neue Anlage veranschlagt er Kosten von weniger als 5000 Euro.

erstellt am 23.Jan.2017 | 16:00 Uhr