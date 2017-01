Hasselberg : Kirchen-Sanierung frisst die Rücklage

1 von 1 Foto: U. KÖHLER 1 von 1

Hasselberg | Angesichts der Schäden in der 1909 erbauten Christus-Kirche zu Gundelsby schlagen Pastor Hanno Jöhnk und Küster Gerd-Ludwig Kraack die Hände über dem Kopf zusammen. Was vor ziemlich genau einem Jahr zunächst nur nach einer kleinen Reparatur – Erneuerung der Fensterlaibungen im einstigen Raum für den Konfirmandenunterricht an der Westseite des Gotteshauses – aussah, nahm nach genauer Überprüfung immer größere Ausmaße an. Die Kirche wurde zu einem veritablen Sanierungsfall, der die gesamten Baurücklagen auffraß und noch weitere Kosten verursacht.

Dabei hatte es relativ harmlos begonnen: In besagtem Raum, der Zusammenkünften dient, wurde es immer feuchter, die Farbe blätterte von den Wänden und es blühte Salpeter aus. Also wurde der Putz heruntergenommen und die Wände isoliert. Im Prinzip eine kleine Sache, wie Jöhnk, seit 2004 Seelsorger der Kirchengemeinde Gundelsby-Maasholm, und Kraack, zusammen mit seiner Frau Elke seit 2008 ehrenamtliches Küsterpaar für Gundelsby, sagen. Doch sie waren skeptisch, schalteten Sylvia Schönrock von der Bauabteilung des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg ein. Die nahm die Kirche unter die Lupe und kam zu dem Schluss, dass es mit neuen Laibungen alleine nicht getan war – vielmehr erkannte sie ein grundsätzliches Problem, und so wurden Probeöffnungen im Mauerwerk veranlasst. Es stellte sich heraus, dass alle Holzbalken „nackt“ auf den Mauern lagen und etliche bereits extrem verrottet waren. Die Westseite der Kirche war ständig nass und zwar offenbar von Anfang an. Auch die Eisenträger waren verrostet – kurzum: Alles, was in direkter Verbindung mit dem Mauerwerk stand, war schadhaft und dazu gehörten auch die tragenden Holzbalken der Orgelempore. Sylvia Schönrock schaltete einen Statiker ein – und es kamen immer mehr Schäden ans Tageslicht.

Die Schäden, die auch im Glockenturm festgestellt worden waren, wurden im vergangenen Jahr durch die Erneuerung tragender Balken beseitigt. Doch es sind weitere Reparaturen im gesamten Gebäude vonnöten. Dass es im Mauerwerk der gesamten Kirche nass ist, könnte laut Pastor Jöhnk daran liegen, dass die Ziegelsteine seinerzeit mit Seesand verfugt wurden. Das war zwar kostengünstig, aber: Seesand enthält Salz und das zieht Feuchtigkeit an.

Die Reparaturen kommen die Kirchengemeinde teuer zu stehen. Für die Sanierung des Gemeinderaums wurden die Mittel für Bauunterhaltung von den üblichen 5000 auf 25 000 Euro aufgestockt. In die Stabilisierung des Dachstuhls im Kirchenschiff, die Reparatur des Glockenturms, die neue Fensterlaibung und Verstärkung des Bodens der Orgelempore wurden bislang 87 000 Euro investiert. Für die noch ausstehende Sanierung des Tonnengewölbes wurden 20 000 Euro veranschlagt – ob das reicht, bleibe abzuwarten, so Pastor und Küster. Sie gehen davon aus, dass sich die Gesamt-Sanierungskosten für die Christus-Kirche auf rund 115 000 Euro belaufen werden. Die Baurücklage, in der sich 76 000 Euro befanden, ist jedenfalls längst dahin geschmolzen. Jetzt muss für die Sanierung auch die allgemeine Rücklage herhalten. Als Finanzierungshilfe werden aus der Bauunterhaltungs-Rücklage des Kirchenkreises 20 000 Euro erwartet. Der Verein zur Förderung der Kirchengemeinde Gundelsby-Maasholm, dessen Vorsitzender Gerd-Ludwig Kraack ist, steuert aus Spenden der Mitglieder 10 000 Euro bei. Und aus dem Bonifizierungsfonds der Nordkirche werden 1750 Euro draufgelegt. Die Spendenbereitschaft sei sehr erfreulich, sagt Kraack und wertet diese als Zeichen der Verbundenheit der Menschen mit ihrer Kirche.

Pastor Jöhnk und Küster Kraack gehen davon aus, dass die noch ausstehenden Sanierungsarbeiten durch örtliche Handwerker bis Mitte Februar andauern werden. Bis dahin ist die Christus-Kirche nicht zugänglich. Für die sonntäglichen Gottesdienste müssen die Gundelsbyer in die ebenfalls zur Kirchengemeinde gehörende Petri-Kirche nach Maasholm ausweichen. Gottesdienst-Beginn ist dort jeweils um 11 Uhr.

Fest steht, dass nach Abschluss der Sanierung der Christus-Kirche ein neuer Innenanstrich notwendig ist. Aber der muss noch warten, sagt Jöhnk. Denn zunächst einmal benötigt die Maasholmer Kirche, die 1952 gebaut wurde, einen neuen Außenanstrich.