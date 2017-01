Handel in Flensburg : Keine Pkw-Maut im Grenzgebiet: „Perfekt“

1 von 1 Foto: grafikfoto.de 1 von 1

Der Versuch von Wirtschaftsminister Reinhard Meyer, das Gebiet südlich der deutsch-dänischen Grenze von der Pkw-Maut freistellen zu lassen, stößt in der Flensburger Wirtschaft auf große Zustimmung.

„Das wäre perfekt!“, bringt es Ulf von Finthel, Vorsitzender der Innenstadt-Geschäftsleute, auf den Punkt. Die Einführung der Pkw-Maut würde den Innenstadt-Einzelhandel schwer treffen, genauso wie den Grenzhandel und die Einkaufszentren Förde-Park und Citti-Park.

Von Finthel weist darauf hin, dass dem Einkaufsausflug von Dänemark nach Flensburg die Spontaneität verloren geht, wenn die Maut kommt. Ist die letzte Zahlung noch für diesen Ausflug gültig? Welche Prozedur war noch zu erledigen, um die Maut zu zahlen?, verdeutlicht der Geschäftsführer und leitet aus solchen Umständen die Befürchtung ab, der dänische Besucher würde lieber auf die Fahrt nach Flensburg verzichten.

Ulf von Finthel sieht noch einen touristischen Aspekt: Durch die Vielzahl dänischer Besucher und der überall zu hörenden dänischen Sprache habe Flensburg ein skandinavisches Flair, das besonders Touristen aus anderen Teilen Deutschlands genössen. Es wäre außerordentlich bedauerlich, wenn dieses Ambiente verloren ginge, „weil die dänischen Besucher nicht mehr kommen“. Dazu komme, dass die Zahlung der Maut die Fahrt und den Ausflug nach Flensburg verteuere und die Attraktivität nehme.

Davor warnt auch Jens Drews, erster Mann des Kaufleute-Zusammenschlusses „Die Gilde“. Er verweist auf einen völlig anderen Hintergrund: Seit einiger Zeit hat er beobachtet, dass die Käufe hochwertiger Waren durch dänische Kunden und die Bezahlung per Visa-Card in den Geschäften spürbar zurückgehen. Zwar könne er noch nicht über das endgültige Ergebnis seiner Umfrage berichten, aber hier sei der Flensburger Einzelhandel von einem unangenehmen Vorgang betroffen. In dieser Situation sei die Maut für dänische Kunden vollkommen überflüssig.

Touristik-Chef Gorm Casper hält es für eine Katastrophe, stünde vor einer Fahrt nach Flensburg erst eine Mautzahlung. Die würde den Einzelhandel, die Hotels und auch die Gastronomen schwer treffen.

„Nun haben wir es endlich geschafft, die Dänen nach Flensburg zu holen – nun bauen wir schon wieder Mauern auf“, meint der Geschäftsführer des Citti-Marktes, Jörg Barth, zu den Mautplänen des Bundesverkehrsministers. Eine Ausnahmeregelung zu schaffen, wie es Landesminister Meyer plane, sei zu begrüßen.





von Gerhard Nowc

erstellt am 18.Jan.2017 | 05:30 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen