Skaterpark in Flensburg : Keine Mehrheit für Busdepot-Pläne auf altem Schlachthof

1 von 1 Foto: Thomas Heyse 1 von 1

Pläne des kommunalen Flensburger Busunternehmens Aktivbus, auf dem bisher von den Sportpiraten genutzten Gelände des alten Schlachthofs ein neues Busdepot zu bauen, sind wohl vom Tisch. Die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke, Konzernmutter des ÖPNV-Unternehmens, hat deutlich gemacht, dass es für die in der letzten Woche geäußerten Begehrlichkeiten des Aktivbus-Geschäftsführers Paul Hemkentokrax keine Mehrheit gibt. Das berichtete der CDU-Politiker Arne Rüstemeier am Dienstagabend nach der nicht-öffentlichen Sitzung.

Das Thema war auf die Tagesordnung gerückt, nachdem Aktivbus-Geschäftsführer Paul Hemkentokrax Begehrlichkeiten für das gesamte Gelände zwischen Apenrader Straße und Werftstraße hatte durchblicken lassen. Die Sportpiraten fürchteten um den Bestand ihres öffentlich kräftig geförderten und vielfach ausgezeichneten Stadtteil und Jugendprojektes. Zuletzt hatte sich auch die neue Oberbürgermeisterin Simone Lange eingeschaltet und Aktivbus aufgefordert, einen alternativen Plan zu entwickeln. Das sieht der Aktivbus-Chef jetzt als vordringliche Aufgabe an. Hemkentokrax wollte sich am Dienstag nicht zum Thema äußern und verwies auf die Aufsichtsratssitzung am 15. Februar.

von Holger Ohlsen

erstellt am 31.Jan.2017 | 20:58 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen