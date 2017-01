Einzelhandel in Flensburg : Keine Gefahr fürs Sonntags-Shopping

vergrößern 1 von 3 Foto: Gunnar Dommasch 1 von 3

Flensburg bleibt bei seinen vier verkaufsoffenen Sonntagen. Während Verwaltungsgerichte bundesweit die zusätzlichen Verkaufstage auf Grundlage einer schärferen Gesetzeslage reihenweise streichen, geht hoch im Norden alles weiter wie bisher. Flensburgs Verwaltungssprecher Clemens Teschendorf teilt auf Anfrage mit, dass es seitens der Stadt keine Bedenken gibt, dass sich Flensburgs verkaufsoffene Sonntage in einem korrekten rechtlichen Rahmen bewegen.

Ein Brief von Wirtschaftsminister Reinhard Meyer an die Kommunen des Landes hatte kurzfristig für Unsicherheit gesorgt (wir berichteten). Meyer hatte im Dezember in einem Rundschreiben auf eine seit Ende 2015 geltende Rechtslage hingewiesen, die an diese Sonderverkaufstage eine deutlich strengere Messlatte ansetzt. Verkaufsoffene Sonntage können grundsätzlich nur in Verbindung mit Märkten und ähnlichen öffentlich zugängigen Veranstaltungen genehmigt werden. Neu ist seit diesem Richterspruch eine klar definierte Mindestanforderung: Das Anlass gebende Ereignis muss so attraktiv sein, dass es allein schon mehr Besucher anziehen muss als der verkaufsoffene Sonntag ohne das Ereignis anziehen würde. Damit will der Gesetzgeber verhindern, dass die Kommunen fadenscheinige Alibiveranstaltungen durchwinken können, um dem Einzelhandel zusätzliche Verkaufstage zu ermöglichen. In Kiel und Pinneberg wurden daraufhin verkaufsoffene Sonntage gestrichen, in anderen Bundesländern hatte der Leipziger Spruch schon vorher reihenweise sonntägliche Shopping-Veranstaltungen durchkreuzt.

In Flensburg nicht. Der Anforderung des Bundesverwaltungsgerichts, so Teschendorf, wird in Flensburg Genüge getan. Die vom Einzelhandel organisierten Sonntagsveranstaltungen „Einstimmung auf den Frühlingsmarkt“, „Gib Gas Baby!“, „Oktoberfest“ und „Hier spielt die Musik“ würden nach Überzeugung des prüfenden Ordnungsamtes diesem Kriterium genügen und auch ohne die Ladenöffnung zwischen 10 000 und 15 000 Menschen mobilisieren. Diese Annahme gelte auch für die parallel stattfindenden verkaufsoffenen Sonntage in Citti- bzw. Förde-Park.

Der Einzelhandel atmet durch. Jens Drews, Vorsitzender der Flensburger Gilde, ein Zusammenschluss von 180 Innenstadtkaufleuten, Organisationen und Institutionen, weiß um die Sensibilität des Themas. „Da lässt sich Pro und Contra immer gut begründen“, meint er. Formal sei das Veranstaltungskonzept der Innenstadtkaufleute aber stimmig und nicht zu beanstanden. Die Geschäfte würden an diesen Tagen eindeutig weitere Umsätze generieren. Besonders für die Warenhäuser der großen Ketten seien diese zusätzlichen Öffnungstage enorm wichtig. „Das findet sich schon als Vorgabe im Geschäftsplan.“ Ohnehin redet der Innenstadt-Kaufmann Drews einer noch größeren Öffnung des Handels in der touristisch bedeutsamen Stadt Flensburg das Wort – der Bäderverordnung. Sie würde fast ganzjährig die Öffnung von Geschäften auch an Sonn- und Feiertagen ermöglichen. Leider, so Drews, erfülle die Stadt nicht alle gesetzlichen Anforderungen. „Vielleicht sollten wir uns mit Glücksburg zusammenschließen oder an der Hafenspitze einen Strand aufspülen“, sagt er augenzwinkernd.

Für die Kirche sollte dieser christliche Ruhe- und Feiertag am besten gar nicht angetastet werden. Pröpstin Carmen Rahlf kann mit dem Kompromiss von maximal vier verkaufsoffenen Sonntagen leben, will das Rundschreiben des Wirtschaftsministers nicht nutzen, um erneut in diese Kerbe zu schlagen. „Der Sonntag ist ein kostbares Gut“, sagt sie. „Gerade in Zeiten zunehmender Arbeitsverdichtung kann er gar nicht hoch genug geschätzt werden. Man sollte diesen Schutz nicht leichtfertig verspielen. Jeder von uns trägt dafür persönlich mit Verantwortung. Der Ausverkauf der Zeit ist auch ein Ausverkauf unserer Lebenszeit und jeder und jede sollte selbst gut überlegen, wofür er sie hergeben möchte. Der Staat und seine Institutionen können dafür nur die Rahmenbedingungen schaffen; meiner Meinung nach kommen sie ihrem Schutzauftrag in angemessener Weise nach.“



von Holger Ohlsen

erstellt am 07.Jan.2017 | 07:13 Uhr