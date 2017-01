Klimawandel in Flensburg : Keine Deiche, Sperrwerke oder mobile Sicherungseinheiten: „Wir haben nur Sandsäcke!“

1 von 1 Foto: Matthias Kirsch 1 von 1

Flensburg | Es war das siebtgrößte Hochwasser seit 1872, sorgte für nasse Keller, im Fall des nicht ausreichend geschützten Renommier-Hotels Hafen Flensburg für große Augen und schlussendlich auch für eine Aussprache im Fachausschuss für Bürgerservice, Schutz und Ordnung.

Karsten Herzog, Chef der Flensburger Berufsfeuerwehr, hatte jedoch kein Patentrezept gegen Naturereignisse wie das Hochwasser vom 4. auf den 5. Januar mitgebracht. „Das sind Ereignisse, die die Stadt Flensburg begleiten, seit das Fördeufer besiedelt ist“, sagte Herzog. Manchem möge ein Deich vorschweben – aber das sei aufgrund der Topografie Flensburgs nicht möglich.

Damit ist die Frage des Uferschutzes natürlich nicht aus der Welt. Vor allem nicht, wenn sie mit Blick auf den wohl nicht mehr zu stoppenden Anstieg des Meerwasserspiegels diskutiert wird. Das jüngste Hochwasser hatte Teile der Schiffbrücke überspült und vor allem das gerade fertig gestellte Hotel kalt erwischt. Dort reichten die auf 1,50 Meter geeichten Sperrwerke nicht aus.

Nach aktuellem Stand, so Herzog, sei die Sicherung des Eigentums Privatsache. Wo die Sicherungsmaßnahmen von Anrainern nicht ausreichen, hilft die Feuerwehr. Das war in der nassen Nacht nur drei Mal der Fall. Umfassende Hochwassersicherheit, so Herzog, sei nur für viel Geld zu haben. Etwa für ein festes Sperrwerk in der Förde, kilometerlange mobile Sicherungseinheiten, ergänzend dazu umfangreiche bauliche Maßnahmen, um zu verhindern, das zurückgestautes Ostseewasser nicht das Hinterland überflutet. Im Moment sei das aber nicht in Sicht. Herzog: „Wir haben nur Sandsäcke!“

Der Handlungsdruck ist unbekannt. Ein weiterer Anstieg des Meerwasserspiegels als Folge des Klimawandels gilt mittlerweile als Tatsache – die Frage der Höhe kann jedoch regional sehr unterschiedlich sein. Für die Ostsee wird bis 2100 häufig ein moderater Anstieg von 70 Zentimetern prognostiziert. Präzisere Antworten, sagt Clemens Teschendorf als Sprecher der Stadt, erwarte man sich von einem Bericht des Fachbereichs Entwicklung und Innovation (FBEI), der im Februar vorgestellt werden soll.

Teschendorf verweist darauf, dass Flensburg schon höhere Pegelstände als Anfang Januar gesehen hat. Eine Flutmarke am Kompagnietor zeigt, dass die liebliche Ostsee auch ganz ohne Klimawandel ziemlich bissig sein kann: 2,77 Meter sind dort aus dem Jahr 1872 vermerkt.

Damals sorgte die dritte, die schlimmste Hochwasser-Variante für Landunter. „Wir kennen den Badewanneneffekt nach Sturm von West, den direkten Effekt nach Sturm von Ost und die ganz seltene Kombination aus beidem. Das war 1872 der Fall“, so Teschendorf. „Darauf kämen dann 2100 die 70 Zentimeter Klima-Effekt noch on top. Das wäre dann schon hochproblematisch!“

Als Praktikant im Zuge seiner Ausbildung zum Sprecher des Flensburger Katastrophenstabs schaute sich der Verwaltungssprecher auch bei den dänischen Nachbarn in Sonderburg um – und war beeindruckt. „Dänemark verpflichtet gefährdete Gemeinden und Städte zu Maßnahmenplänen für Hochwasser-Ereignisse. Aber Dänemark ist ein Inselreich.“

Vor diesem Hintergrund wird der auch durch einen Antrag der WiF angestoßene FBEI-Bericht mit Spannung erwartet. Flensburg wurde in jener Nacht eindrucksvoll vor Augen geführt, dass Teile der Stadt in gefährdeter Lage liegen. „Absperrungen sind nicht alles“, sagt Clemens Teschendorf. „Irgendwann läuft’s hintenrum und kommt durch die Kanalisation. Irgendwann helfen Sandsäcke auch nicht mehr.“

von Holger Ohlsen

erstellt am 13.Jan.2017 | 06:00 Uhr