Kammermusik für Flöte und Orgel in der Heiliggeistkirche

Am Dienstag, 7. Februar, findet um 19 Uhr in der Heiliggeistkirche ein Konzert mit Kammermusik für Flöte und Orgel statt. Stefanie Schrödl, Soloflötistin der Schleswig-Holsteinischen Sinfoniker und Kammermusikerin in diversen Ensembles, und Prof. Bernd Scherers, Leiter der Musikabteilung der Europa-Universität Flensburg, Musikwissenschaftler und Konzertorganist, musizieren. Zu Gehör kommen Werke von Bach, Rheinberger, Hartmann, Lachner, Bozza, Gardony und Alain. Der Eintritt ist frei.

von Joachim Pohl

erstellt am 05.Feb.2017 | 15:02 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen