Gefährliche Körperverletzung in Flensburg : Jugendlicher mit Kopfplatzwunde in Speicherlinie gefunden

1 von 1 Foto: Sebastian Iwersen 1 von 1

Flensburg | Ein Jugendlicher ist am Neujahrstag an der Speicherlinie in Flensburg mit einer Kopfplatzwunde gefunden worden. Der junge Mann wurde gegen 17.50 Uhr ins Krankenhaus eingeliefert und dort behandelt. Nachdem zunächst Schlimmeres befürchtet wurde, stellten sich die Verletzungen des Geschädigten als doch nicht so gravierend dar.

Der stark alkoholisierte 17-Jährige war am Sonntag noch nicht vernehmungsfähig. Die Ursache seiner Verletzung ist daher noch absolut unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 0461/4840 in Verbindung zu setzen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von shz.de

erstellt am 02.Jan.2017 | 11:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen