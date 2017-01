Maasholm : Jürgen Führing übernimmt die Wehr

1 von 1 Foto: U. KÖHLER 1 von 1

Maasholm | Neuer „erster Mann“ der seit 1901 bestehenden Feuerwehr von Maasholm ist der 43-jährige Brandmeister Jürgen Führing. Vor zwei Jahren bestimmten die Aktiven ihn, im Hauptberuf Bäcker, zum stellvertretenden Wehrführer. Jetzt war die Wahl eines neuen Wehrführers erforderlich, da der bisherige – der 56-jährige Hauptbrandmeister zwei Sterne Udo Hänelt war zwei Jahrzehnte Wehrführer – im vergangenen Jahr verstarb. Und da der bisherige Stellvertreter nun „der Erste“ ist, war auch die Wahl eines neuen „Zweiten“ erforderlich. Da fiel die Wahl auf den 46-jährigen Brandmeister Thomas Mischke (Seenotretter bei der DGzRS), der sich vor zwei Jahren aus der Stellvertreter-Funktion zurückgezogen hatte, nun aber wieder mit an der Führungsspitze steht.

Bei der Jahresversammlung blickte Jürgen Führing zurück auf die Ereignisse des vergangenen Jahres. Neben Einsätzen wie einer Türöffnung und Beseitigung von Öl im Fischereihafen war das Geschehen geprägt von einer Fülle an Lehrgängen. Ob Atemschutz, Sprechfunk, Motorsägen oder Gruppenführer: Die Maasholmer waren in großer Anzahl dabei, und dafür gab es nicht nur Lob von Gemeindewehrführer Führing, sondern auch von Amtswehrführer Gert Clement und Maasholms Bürgermeister Kay-Uwe Andresen, die sich beeindruckt vom Engagement der Aktiven zeigten. Gemeinsam mit den Fachwarten ließ Jürgen Führing besondere Ereignisse Revue passieren, und dazu gehörte nicht nur die Zusammenarbeit mit den Nachbarwehren, sondern auch die Mitorganisation von Festivitäten im Hafen. Welcher Arbeitsaufwand damit verbunden ist, verdeutlichte Kassenwart Paul Schlier, der auch die Kameradschaftskasse für die Haushaltsführung 2017 vorstellte. Dazu gehörte das Ansparen für eine erneute Reise der Feuerwehr nach Mallorca im kommenden Jahr. Das alles fand die Zustimmung der Aktiven und wird nun der Gemeindevertretung zwecks Genehmigung vorgelegt.

Im weiteren Verlauf wurden auf einen Schlag sechs Aktive in der Wehr aufgenommen: Mark und Benjamin Wald, Eike und Christian Höper, Erik Andresen und Oliver Schartau. Aufgenommen wurde auch Florian Langkopf von der Wehr Mehlby, der sich für eine Tagesbereitschaft in Maasholm gemeldet hat: Er ist Hafenmeister in der Schleigemeinde. Mit diesen Neuaufnahmen erhöhte sich die Zahl der Aktiven von bisher 28 auf 35. Und im Laufe des Jahres werden voraussichtlich noch zwei weitere hinzukommen: Übernahmen von der Jugendfeuerwehr. Zur Wehr gehören außerdem zehn Ehrenmitglieder und 105 Förderer.

Sodann waren Ehrungen angesagt: Dirk Höper gehört der Wehr seit 30 Jahren an, Paul Schlier, Arno Kulessa, Dirk

Doose, Jan Peters und Rainer Heldt seit jeweils 20 und Ulf Lassen seit zehn Jahren. Zu Oberfeuerwehrmännern befördert wurden Lennart Hänelt, Michel Sörnsen und Matthias Liebenstein, zum Löschmeister Dieter Schulz. Was die Veranstaltungen in diesem Jahr betrifft, mischt die Feuerwehr vom 7. bis 9. Juli bei den Hafentagen mit, desgleichen am

19. August bei der Hafenparty. Auf dem Terminplan stehen außerdem 22 Übungsabende, am 4. März der Feuerwehrball, am 14. September „Gruppe im Löscheinsatz“ zusammen mit den Seenotrettern in Schleimünde und am 14. Oktober die Teilnahme an der amtsweiten Funkorientierungsfahrt.