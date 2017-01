Sozialer Wohnungsbau in Flensburg : Ist Lübeck ein Vorbild für Flensburg?

1 von 1 Foto: Staudt 1 von 1

Die Vorlage lieferte der Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen, Andreas Breitner. Er lobte die Hansestadt Lübeck, die als einzige Stadt in Schleswig-Holstein Bauland besonders billig anbietet, wenn der Bauherr sich verpflichtet, viele Sozialwohnungen zu errichten. So eine „Verbilligungsrichtlinie“ würde auch in Flensburg Sinn machen, findet Breitner. Zustimmung kommt von Jürgen Möller aus dem Vorstand des Selbsthilfe-Bauvereins (SBV).

Flensburg, Lübeck und eine Reihe weiterer Städte benötigen dringend neuen Wohnraum, vor allem günstige Wohnungen für Singles, Alleinerziehende, kleine Familien und Menschen mit geringem Einkommen. Die kommunalen Haushalte stehen jedoch unter großem Druck, die Kämmerer sind gehalten, nicht nur Ausgaben zu reduzieren, sondern auch Einnahmen zu vergrößern – zum Beispiel aus Grundstücksverkäufen. Werden diese Grundstücke jedoch grundsätzlich zu Höchstpreisen verkauft, sind Investoren bestrebt, hinterher die gebauten Wohnungen entsprechend teuer zu vermieten, um mit den Einnahmen die Bau-, aber auch die Grundstückskosten zu refinanzieren.

Was also ist zu tun? Lübeck hat im Sommer 2016 eine Richtlinie erlassen, die es der Stadt ermöglicht, Grundstücke deutlich unter dem Verkehrswert abzugeben. „Bis zu 90 Prozent darunter“, wie Verbandsdirektor Breitner im Gespräch mit dem Tageblatt erläuterte. Der Lübecker Weg habe bundesweit Beachtung gefunden. „Jetzt muss das in Lübeck mit Leben erfüllt werden.“ Dann könne das „eine Blaupause für Schleswig-Holstein“ sein. Die Richtlinie sei vergaberechtlich in Ordnung, das habe das Land geprüft.

Genau da liegen auch die Bedenken des Flensburger Rathauses. Flensburg ist eine Konsilidierungskommune. Für sie gelten besondere Richtlinien bei der Haushaltsführung. Grundsätzlich sei die Lübecker Verbilligungsrichtlinie ein „interessantes Instrument“, so Stadtsprecher Clemens Teschendorf. Man müsse jedoch die Situation vor Ort berücksichtigen und genehmigungsrechtliche Fragen klären. Es sei zu prüfen, welche Verbindlichkeit sicher gestellt werden könnte, wenn man ein Grundstück billiger abgebe. „Und nicht zuletzt muss man ja auch erstmal das Grundstück haben, das man billiger abgeben will.“

Grundsätzlich sei eine Verbilligungsrichtlinie nach Lübecker Vorbild auch für Flensburg eine gute Idee, sagt Jürgen Möller, Vorstand des SBV. Flensburg sei bei jüngeren Bauvorhaben – zum Beispiel in Tarup-Südost – einen anderen Weg gegangen und habe Konzeptvorgaben gemacht, zu denen auch der Anteil an Sozialwohnungen gehört. In einem Bietverfahren mussten die Bewerber dann sagen, was sie für das Grundstück zahlen könnten. Möller erinnerte daran, dass es immer schwerer werde, bei ständig steigenden Baukosten und gedeckelten Sozialmieten die geforderten Standards zu erreichen und gleichzeitig wirtschaftlich zu bauen.

In Tarup baut der SBV in den kommenden Jahren 280 bis 290 Wohneinheiten in mehrgeschossiger Bauweise – mit einem Anteil an Sozialwohnungen von über 50 Prozent.

von Joachim Pohl

erstellt am 07.Jan.2017 | 08:00 Uhr