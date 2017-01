„Infrastruktur ist zentrales Thema“

1 von 1 Foto: michael staudt 1 von 1

Seit Juni 2016 ist Björn Ipsen (47) als Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer zu Flensburg oberster Dienstleister von 41 000 Unternehmen zwischen dänischer Grenze und Elbmündung. Carlo Jolly hat ihn nach seinen ersten Erfahrungen und Ideen gefragt.

Herr Ipsen, Sie sind jetzt ein gutes halbes Jahr im Amt. Was hatten Sie sich zum Start als IHK-Hauptgeschäftsführer in Flensburg im Juni vorgenommen?

Ich erinnere mich gut: Ich wollte schnell alle Mitarbeiter mit Namen und Gesicht kennen lernen. Ich habe Namen und Gesichter wie Vokabeln gelernt.



Wieviele sind das denn?

Mit den Geschäftsstellen Schleswig, Husum und Heide rund 100.



Und wie schnell konnten Sie Ihre „Vokabeln“?

Das müssen die Kollegen beurteilen. Es ging relativ schnell. Wobei ich einige in den Geschäftsstelle nicht so täglich sehe. Da hat es etwas länger gedauert. Aber nach vier Wochen hatte ich alle drauf.



Sie kommen aus der IHK-Organisation und aus der Region. Was hat Sie dennoch überrascht zum Beginn?

Jede IHK hat den gleichen Auftrag, aber alle haben andere wirtschaftliche Prioritäten. Die Westküste etwa ist anders aufgestellt als Flensburg. Insofern habe ich mit dem Wechsel aus Kiel auch eine ganz neue Perspektive eingenommen. Wichtige Bereiche wie die Aus- und Weiterbildung gehörten vorher nicht zu meinen Schwerpunkten.



Was hat Sie besonders gefreut im ersten halben Jahr Flensburg?

Der Zusammenhalt der Mitarbeiter und die Lust, auch mal etwas Neues zu versuchen, ist hier größer, als ich gedacht habe. Ich bin auf ein Haus mit motivierten Mitarbeitern getroffen, die gerne auch einmal etwas versuchen wollen – von neuen Veranstaltungsformaten bis zu ganz neuen Produkten.



Was wäre so ein neues Produkt?

Wer regelmäßig zu Veranstaltungen kommt, weiß, dass wir gerne einen Impulsvortrag halten, vielleicht auch noch einen zweiten oder dritten. Hier denkt eine Arbeitsgruppe darüber nach, auch Formate wie die sogenannten „Fuckup nights“ anzubieten, in denen Existenzgründer Geschichten vom Scheitern erzählen und die für uns eher Neuland sind.



Was hat Sie denn im letzten halben Jahr geärgert?

Ich war schon überrascht, dass manche die Sorge haben, dass die IHK Flensburg von ihren Schwesterkammern Kiel und Lübeck überfahren wird. Diese Sorge teile ich überhaupt nicht, weil ich die Kollegen hier als sehr kompetent und stark erlebe. Klein kann ja auch wendig bedeuten. Wir können selbstbewusst in dieser Kooperation arbeiten.



Welche zentrale Aufgabe haben Sie sich für die erste Amtszeit vorgenommen?

Ich möchte, dass wir mehr auf unsere Mitglieder zugehen und diese weniger zu uns kommen lassen. Die IHK sollte bei den Kunden sein und nicht die Kunden bei der IHK. Diese Nähe brauchen wir. Es gibt viele, viele Mitglieder, die unsere Leistungen gar nicht kennen. Die werden wir allein mit Einladungen zu Veranstaltungen nicht erreichen.



Was ist denn besonders wichtig?

Ich glaube, dass unsere Aufgabe der Politikberatung von vielen kleinen Unternehmen unterschätzt wird. Wir sollen für gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen sorgen. Dieser Mehrwert wird häufig nicht erkannt, weil vieles hinter vermeintlich verschlossenen Türen geschieht. Das würde ich gerne etwas transparenter darstellen. Wir werden nicht jedem der 41 000 Mitgliedsunternehmen eine Dienstleistung anbieten können. Aber alle profitieren von unserer politischen Interessenvertretung.



Wie ist Ihre Einschätzung, wie sich das für die IHK Flensburg wichtige deutsch-dänische Miteinander derzeit entwickelt?

Alle dänischen Vertreter, die ich seit Juni getroffen habe, sind sehr interessiert an der Zusammenarbeit. Ich kann nicht beurteilen, ob es schon einmal besser war. Ich erlebe es als sehr positiv. Hindernisse gibt es möglicherweise durch die Grenzkontrollen, aber da sind keine Hemmnisse. Und in der unternehmerischen Zusammenarbeit spürt man die Kontrollen kaum.



Grenzkontrollen, Klinik-Strahlentherapie, Flensburger Bahnhofsdiskussion ...

... ich habe ein anderes Beispiel, wo die Zusammenarbeit gut klappt. Es ist das Projekt Starforce – eine duale Ausbildungskooperation zwischen Dänemark und Deutschland. Wir wollen, dass Jugendliche Abschlüsse machen können, die beiderseits der Grenze anerkannt werden.

... das Thema gab es aber schon vor zehn Jahren und ist mit Fragen der Steuer- und Sozialversicherung offenbar noch ungelöst ...

...es ist kompliziert, weil gerade das Thema Bildung stark geregelt ist. Deshalb schaffen wir auch noch keine hohen Fallzahlen. Wir wollen aber zeigen, dass es möglich ist und das scheint uns gerade zu gelingen.

Gibt es andere Hindernisse, die man womöglich schnell überwinden kann? Die Sprache zum Beispiel?

Da ich selbst versuche, Dänisch zu lernen, kann ich das nur bestätigen. Die dänischen Partner, die ich kennen gelernt habe, sind alle sehr aufgeschlossen, Deutsch zu sprechen und sprechen in der Regel perfekt Deutsch. Wir Deutschen sollten etwas mehr Dänisch lernen. Ich bemühe mich, aber mir fällt es wirklich schwer.



Hatte sich die IHK in der Flensburger Bahnhofsfrage positioniert, ob ein Grenzbahnhof oder ein Stadtbahnhof besser ist?

Im wesentlichen geht es um die Finanzierbarkeit eines solchen Projekts. Wir gehen nicht davon aus, dass dasNutzen-Kosten-Verhältnis stimmt.

Braucht die Stadt Flensburg einen stadtnahen Bahnhof?

Es ist eine Frage der Perspektive – und bei uns nie als zentrales Thema gesehen worden. Ich bin im Ruhrgebiet groß geworden, da gibt es andere Dimensionen, was Entfernungen und Einwohner angeht. Für mich ist dieser Bahnhof ganz klar stadtnah.



Stichwort Verkehr: Was wünschen Sie sich für die nächsten Jahre? Haben Sie andere Anforderungen als Ihre Vorgänger?

Leider nein, es sind sehr dicke Bretter zu bohren. Infrastruktur ist ein zentrales Thema für unsere Mitglieder – neben dem Fachkräftemangel. Im Osten ist es die Sorge vor der drohenden Baustelle an der Rader Hochbrücke und die Sorge, dass die Planungen auch eingehalten werden. An der Westküste ist es vor allem die B5, die seit 40 Jahren nicht wirklich weiterkommt – hier geht es nur um den dreistreifigen Ausbau einer Bundesstraße – und die Marschbahn, die noch nicht elektrifiziert ist und nicht zweigleisig durchgeht.

Ist bei der Rader Hochbrücke Konsens in der Wirtschaft, dass es nur ein Straßenthema ist, damit es überhaupt losgeht?

Eigentlich müsste der Engpass Bahnhochbrücke gleich mit gelöst werden. Das würde Sinn machen, aber Planzeiten dermaßen verschieben, dass unsere Mitglieder pragmatisch denken. Das ist manchmal frustierend.



Empfinden Sie in Flensburg eine Diskrepanz zwischen dem privaten Erleben des Standortes und dem wirtschaftlichen?

Ich kannte Flensburg schon als Kind. Damals kam es mir als relativ alte Stadt vor. Das erlebe ich heute völlig anders, wohl auch aufgrund des Wachstums der Hochschulen vor Ort.



Was wünschen Sie sich von der Politik in der Region und in Kiel?

Auf Landesebene geht es wirklich um die Verkehrsinfrastruktur und die Planungszeiträume. Im Vergleich mit Dänemark dauert es in Deutschland viel zu lange.



Was ist beim Thema Fachkräfte notwendig?

Wir werden noch stärker für die duale Ausbildung werben müssen. Nach einer Studie, die wir einmal in Auftrag gegeben hatten, werden 2015 vor allem die gut ausgebildeten Fachkräfte fehlen und weniger die Akademiker. Ein weitere Hebel ist die Familienfreundlichkeit in den Betrieben, um mehr Frauen in Beschäftigung zu bekommen. Das dritte Thema sind Migranten, um sie durch Teilhabe am Berufsleben zu integrieren. Auf Sylt haben wir eine eigens gestaltete, vierjährige Ausbildung mit einer Art Vorausbildung. Wir erleben viele Migranten, die arbeiten wollen. Die Sprache ist die große Hürde.



Zur Familienfreundlichkeit: Wie beurteilen Sie die Kita-Qualitätsoffensive in Flensburg?

Die Initiative, mehr und bessere Kita-Plätze zur Verfügung stellen zu wollen, begrüßen wir ausdrücklich. Wir halten nur den Weg über eine Erhöhung der Grundsteuer für nicht richtig. Unser Vorschlag wäre, lieber mal an anderer Stell zu gucken, was man einsparen könnte. Aber die Initiative ist richtig!









von Carlo Jolly

erstellt am 03.Jan.2017 | 18:28 Uhr

