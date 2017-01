Chinesin in der Ferne : In Tarp Deutschland kennen lernen

1 von 1 Foto: mai 1 von 1

„Mein Ziel ist es, später Deutschen die chinesische Sprache beizubringen“, sagt Qianru Liang. Dieser Name verdreht die Zunge, so dass sie in Tarp nur Liana gerufen wird. Die 20-jährige Chinesin ist Germanistik-Austauschstudentin in Essen. Bis zum 7. Januar abher ist die Teil der Tarper Familie Reschke, um zu sehen und mitzuerleben, wie man in Deutschland lebt, speist, die Freizeit verbringt und auch arbeitet.

Diese interkulturelle Begegnung hat die Austauschorganisation „Experimente“ aus Bonn ermöglicht. Ansprechpartnerin vor Ort ist Ingrid Martensen aus Großenwiehe. Sie kümmert sich, hat das offene Ohr für beide Seiten, sollte es einmal mit der Zusammenführung nicht richtig klappen. Zwischen den Reschkes und Liana allerdings gibt es kein Problem. Im Gegenteil: „Mir gefällt es sehr gut hier, ich sehe so viel. Wie eine deutsche Familie funktioniert, gefällt mir“, sagt Liana. Die Freude ist gegenseitig: Carmen (47), Jochen (50) und Viviane (10) Reschke finden die junge Studentin auch „super“.

Als Liana am 23. Dezember in Tarp aus dem Zug stieg, war für sie vieles neu. Die Großstadt Essen hatte sie zuvor schon kennen gelernt. Eigentlich kommt sie aus der südchinesichen Provinz Guangdong in der Nähe von Hongkong. Gleich am ersten Abend erkundete sie unter der ortskundigen Leitung von Viviane Tarp. Das ging relativ schnell. Sie besuchten den „offenen Adventskalender“ bei Swana Klammt – eine neue Erfahrung für die junge Chinesin.

An Heiligabend gibt es bei Reschkes traditionell um 12 Uhr Entenbrust. Um 15 Uhr ging es zum Gottesdienst, dann noch einmal Kaffee mit Stollen und schließlich gab es Geschenke. Bis 23 Uhr wurde gewürfelt, bis Viviane endlich ihre mehr als 20 überwiegend kleinen Geschenke ausgepackt hatte. Auch für Liana gab es nützliche Dinge. Sie selbst hatte ebenfalls für alle Familienmitglieder etwas dabei. „Das alles hat mir gut gefallen“, freut sie sich.

Inzwischen hat sie Hamburg, einige kleinere Städte in Schleswig-Holstein und die Insel Sylt kennen gelernt. Die Fahrt an die Nordsee hat die Chinesin besonders beeindruckt. „Was die da für einen Wind machen“, sagt sie – was von Jochen Reschke sofort korrigiert. „Haben“ muss es heißen. Nach dem langen Spaziergang von Kampen über Wenningstedt nach Westerland hatte auf Jochens Reschkes Schrittzähler 22 000 Schritte angezeigt. „Kein Problem, ich liebe die Natur“, sagt Liana.

In Hamburg hat sie der Hafen und das Essen im Restaurant „Schwerelos Achterbahn“ beeindruckt. „Es ist eine gute Idee, Hühnchen per Laufband zu servieren. Rummelpottlaufen, Silvesterknallerei, „Prost Neujahr“ – Liana lernt den Alltag der Deutschen kennen. „Vorher kannte ich nichts“, sagt sie, die seit Oktober für ein ganzes Jahr in Deutschland ist und vorher zwei Jahre Deutsch gelernt hat. Carmen Reschke ist der Meinung, dass „Kontakte zu Menschen, egal woher“ immer eine gute Idee sind. „Das bereichert uns alle.“





erstellt am 01.Jan.2017 | 18:43 Uhr