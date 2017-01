Kommentar zur Flensburger Bettensteuer : In der Bredouille

1 von 1 Foto: Marcus Dewanger 1 von 1

Die Stadt ist in der Zwickmühle. Nach dem kläglichen Scheitern der Tourismusabgabe bleibt sie gegenüber dem Land in der Pflicht: 850 000 Euro müssen her – aber woher nehmen, wenn nicht stehlen? Da bietet sich, wie praktisch, die Beherbergungsabgabe an, die man gewiss noch „optimieren“ könne. Es wäre der einfachste und schnellste Weg, aber der falsche! Wenn ein einziges, größeres Hotel allein 20 000 Euro pro Quartal berappen muss, ist eine Schmerzgrenze erreicht, die man nicht überstrapazieren sollte. Zumal die Einnahmen aus der „Bettensteuer“ nicht an eine touristische Nutzung gekoppelt sind. Wenn der Dehoga-Chef eine dilettantische Vorbereitung der „Touri-Abgabe“ kritisiert, fällt Widerspruch schwer. Man täte gut daran, genau diese Satzung zu optimieren und konsensfähig zu machen. Es geht um eine gerechte Verteilung der Lasten.

von Gunnar Dommasch

erstellt am 24.Jan.2017 | 17:24 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen