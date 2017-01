Schafflund : Im Spätsommer kommt der Kreisel

1 von 1 Foto: rfr 1 von 1

Schafflund | „Deutschland – Dänemark“, zu diesem Motto begrüßte Bürgermeisterin Constanze Best-Jensen mehr als 300 Gäste zum Neujahrsempfang der Gemeinde Schafflund, die 2. Stellvertretende Bürgermeisterin Else Marie Rieks-Pedersen tat dies in dänischer Sprache.

Best-Jensen gab den Schafflundern einen Ausblick auf das Jahr. Für viele Maßnahmen sind bereits die Grundlagen geschaffen geworden, die nun umgesetzt werden sollen. Der Kreisverkehr an der B 199 wird wohl im Spätsommer entstehen, angrenzend erfolgt privatwirtschaftlich eine umfangreiche Wohnbebauung. Den Abriss des alten „Spar-Marktes“ können im Moment alle verfolgen, die Planungen für die zukünftige bauliche Nutzung sind heute allerdings noch nicht offen gelegt. Das Baugebiet Dammacker wie auch das Gewerbegebiet sollen erweitert werden, da beide keine freien Kapazitäten mehr aufweisen. Für den Dauerbrenner hausärztliche Versorgung wird weiterhin nach Lösungsmöglichkeiten gesucht. Da Schafflund im Einzugsbereich Flensburgs liege und es dort ein Überangebot an Hausärzten geben soll, wird es in Schafflund laut Kassenärztlicher Vereinigung keine Zulassung für einen weiteren Hausarzt geben, so Best-Jensen. Sie kündigte für Februar einen weiteren Vorstoß der Gemeinde zur Lösung des Problems an.

Als Gastredner sprach Hinrich Jürgensen, Vorsitzender des Bundes Deutscher Nordschleswiger, der Dachorganisation der deutschen Minderheit in Dänemark. Jürgensen sieht, auch wenn er die derzeitigen Grenzkontrollen eher für Symbolpolitik hält, die Beziehungen beider Länder zueinander in einer ganz kleinen Krise, die das Leben im Grenzland durchaus erschwert. Für die grenznahe Zusammenarbeit wünscht er sich für 2017 einen gemeinsamen Grenzbahnhof genauso wie eine bessere Zusammenarbeit, was Arbeitsmarkt und Gesundheit anbetrifft. 2020 sollte die Grenzregion gemeinsam einen 100. Geburtstag feiern. Viele empfänden die Grenzziehung nach den Volksabstimmungen von 1920 zwar als Niederlage, aber allein die Tatsache, dass auf beiden Seiten die Minderheiten immer noch vital auftreten können, sei eine Feier wert.

Für besonderes ehrenamtliches Engagement zur Thematik „Deutschland – Dänemark“ zeichnete Best-Jensen Rolf Hachmann (Schulleiter der Dänischen Schule in Schafflund und Gemeindevertreter), Else Marie Rieks-Pedersen (Schulleiterin der gleichen Schule und Gemeindevertreterin) sowie Dieter Stielow ( Lehrer der Grund- und Gemeinschaftsschule) aus. Den diesjährigen Fotowettbewerb gewann Andreas Hatnik vor Helga Pitroff und den Eheleuten Maren und Claus Peter Matzen.

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von den „Young Voices Kids“ der Gemeinschaftsschule und Schülern der dänischen Schule.







von rfr

erstellt am 24.Jan.2017 | 07:00 Uhr