Sörup : Hundestreit am Südensee

1 von 1 Foto: Hamisch 1 von 1

Anfang 2016 hat das Land Schleswig-Holstein ein neues Hundegesetz verabschiedet. Innenminister Stefan Studt bemerkt dazu auf der Homepage des Ministeriums: „Eine Anpassung der Regelung an die aktuelle Lebenswirklichkeit war angesagt“. In Sörup konnten Hundebesitzer über diese Ministeraussage nur milde lächeln. „Dieses Gesetz geht völlig an der Wirklichkeit vorbei!“, schimpfte ein Rentner vor dem Hinweisschild am Südensee, das ihm verbietet, mit seinem Hund den Weg zu nutzen. In Paragraf drei des Hundegesetzes heißt es, dass es verboten sei, Hunde mitzunehmen in Badeanstalten sowie Badestellen an Oberflächengewässern, auf Kinderspielplätzen und Liegewiesen. Das Problem ist die Badestelle am Südensee mit Liegewiese. Mitten durch die Badestelle führt auf einer Länge von 50 Metern der von vielen gerne genutzte Rundwanderweg um den Südensee. Für Hundebesitzer ist dieses Stück tabu.

„Wir haben uns lange bemüht, das Gesetz nicht anzuwenden“, berichtete Sörups Bürgermeister Dieter Stoltmann jetzt auf einer Info-Veranstaltung. Gemeinsam mit dem Ordnungsamt habe man nach Lösungen gesucht, mit dem Ziel, außerhalb der Badesaison den Weg auch für Hundebesitzer offen zu halten. Das Gesetz sei aber eindeutig, antwortete Stoltmann auf unsere Nachfrage. „Es lässt keine Ausnahme zu.“ Die Gemeinde könne rechtlich auch gar nicht anders, als das Gesetz umzusetzen. Die Alternative wäre, die Badestelle zu schließen. Das will aber auch keiner, da Sörup sich touristisch stärker aufstellen will, und da gehört der Südensee als touristisches Kleinod dazu.

Für den Touristikverein Sörup hat deren Vorstandsmitglied Claus Ruthenberg deutlich Stellung bezogen und die Durchgangsmöglichkeit für Hundehalter für unbedingt erforderlich erklärt. „Ohne das Passieren dieses Weges ist der attraktive Rundweg um den See nicht mehr möglich“, betonte er. Ruthenberg bemängelt zusätzlich die widersprüchliche Ausschilderung. So weist ein Schild auf dem Wanderweg auf den Leinenzwang hin und unmittelbar vor der Badestelle steht das Mitnahmeverbot. Auch die rechtliche Würdigung sieht der Tourismusverein anders. Unter Mitnahme versteht der Touristikverein, dass der Halter die Badestelle mit seinem Hund dauerhaft nutzen will und schlägt eine Beschilderung vor, die beinhaltet, dass Hunde an der Leine zu führen sind, der Weg nicht verlassen werden darf und das Gebiet der Badestelle zügig zu passieren sei.

Inzwischen regt sich auch bei den Söruper Hundebesitzern Widerstand. Doris Knappe und Wiebke Thode-Sprintje hatten die Organisation in die Hand genommen und zu der Informationsveranstaltung eingeladen. Das Interesse war unerwartet groß. Über 50 Besucher hatten sich im Kreisbahnhof eingefunden. „Wir zahlen Hundesteuer, sind Bürger der Gemeinde und erwarten, dass sich unsere Gemeinde für unser Anliegen einsetzt“, sagten sie. Bürgermeister Dieter Stoltmann machte allerdings unmissverständlich deutlich, dass er und damit die Gemeinde der falsche Ansprechpartner sei. „Das Land Schleswig-Holstein hat das Gesetz zu verantworten.“

In der Diskussion ging es dann auch um einen Ersatzweg um die Badestelle herum. Durch die Beschaffenheit des Geländes und das nicht der Gemeinde gehörende Nachbargrundstück erweist sich das allerdings als schwierige Lösung. Einig war man sich, dass vonseiten der Hundebesitzer keine Forderung erhoben werde, die Badestelle zu schließen. Ein Besucher kritisierte die Begründung der Maßnahme aus hygienischen Gründen. Der Südensee sei in den Wintermonaten Rastplatz für diverse Wildvögel, die ihren Kot auf der gesamten Fläche verteilen. Auf Vorschlag von Bürgermeister Stoltmann wird die Initiative Forderungen und Vorschläge formulieren. Der Bürgermeister wird diese dann den zuständigen Stellen vorlegen.

Auf unsere Anfrage hat die Sprecherin des Innenministerium Jana Ohlhoff die Rechtsauffassung der Gemeinde bestätigt, schreibt aber zum Schluss: „Ist eine Badestelle Teil des Wanderweges, kann die örtliche Ordnungsbehörde mit einer Anleinverpflichtung die Nutzung dieses Teils des Wanderweges zulassen. Eine Nutzung ohne Leine ist nicht möglich.“ Damit liegt der Ball wieder bei der Gemeinde, die über das Ordnungsamt eine Ausnahmegenehmigung beantragen kann.