Tierdrama in Glücksburg : Hunde reißen Reh in Vorgarten

1 von 1 Foto: Michael Staudt 1 von 1

Glücksburg | Der Schock sitzt den beteiligten Menschen noch immer in den Knochen. Noch am Morgen habe sie den „jungen Rehbock“ in der Umgebung gesehen, er sei „fidel“ herumgesprungen, sagt eine Augenzeugin. Am Mittag musste er erlöst werden.

Drei Hunde, so berichtet die Frau, hätten sich an jenem Vormittag losgerissen und seien auf das Wildtier zugestürmt, das bis in den Garten eines Einfamilienhauses in Glücksburg vorgedrungen war. Zwei der Mischlinge seien angeleint, einer sei frei gewesen. Die Hausbesitzerin und ihre Töchter hätten gemeinsam „vehement“ versucht, die Hunde dazu zu bringen, von dem Rehbock abzulassen. Das habe sich jedoch als sehr schwierig erwiesen, erzählt die Augenzeugin. Die Hundeschnauzen waren „blutverschmiert“, die Vierbeiner kaum zu bändigen. Sie selbst, so betont die Frau, sei eine große Tier-, auch Hundefreundin. Dieser Vorfall jedoch geht ihr zu weit, Nachbarn fühlten sich in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt.

In den 30 Jahren, in denen die Familie mit Hunden in Glücksburg lebe, sei nie etwas Derartiges vorgefallen, sagt die Hundehalterin, die anonym bleiben möchte (Name ist der Redaktion bekannt). „Ich war völlig fertig“, fährt sie fort. Ihre beiden „kleinen Mischlinge“ seien über zehn Jahre alt und nicht bissig. Sie würden gelegentlich kläffen, doch offenbar stecke „Jagdpotenzial“ in ihnen, räumt sie ein. Als Auslöser beschreibt sie einen dritten Hund, den ihrer Tochter, der auf deren Grundstück frei lief. Er habe den Rehbock zuerst gewittert und sei hinterher gerannt bis in den anderen Garten hinein, woraufhin ihre beiden Hunde folgten. Ihre Haushälterin, die zu jenem Zeitpunkt mit den Mischlingen unterwegs und schon auf dem Rückweg nach Hause war, konnte die Hunde nicht halten. Ein Mischling riss sich mit Leine los, der andere gelangte aus dem Halsband heraus. Die Hundehalterin vermutet, dass die Haushälterin, die seit Jahren ihre Hunde ausführe, nicht mit einer solch heftigen Reaktion gerechnet habe. „So etwas darf nicht passieren“, sagt sie selbstkritisch und habe inzwischen jeweils ein Geschirr für ihre Mischlinge besorgt für eine bessere Handhabe.

Diese Maßnahme war auch Auflage der Polizei, die zum Tatort gerufen wurde. Polizeisprecherin Franziska Jurga bestätigt den Verlauf des Vorfalls, der sich schon am Vortag von Heiligabend in der Bergstraße in Glücksburg ereignete. Aufgrund der Verletzungen des Rehbocks „wurde über die Leitstelle der zuständige Jagdausführungsberechtigte verständigt, der das Wild erlöste“, sagt Jurga.

Rehe als Kulturfolger seien im Stadtgebiet immer häufiger anzutreffen, sagt Jäger Nis-Peter Petersen. Das Geschehen kann er konkret nicht kommentieren; als er hinzustieß, hatte die Polizei „schon alles geregelt“. Wie sich der Vorfall darstellt, sei er sehr unglücklich verlaufen. Im Wald müsse man nicht drüber reden: Wenn die Hunde 50 Meter voraus laufen, könne man sie nicht unter Kontrolle bringen. Für Menschen, die ihre Vierbeiner von der Leine lassen möchten, gebe es zum Glück den Glücksburger Hundefreilauf, wirbt Petersen für 30 Hektar Freiheit. In diesem Fall aber verhielt es sich so: „Die Hunde waren an der Leine und sind ihrem Jagdinstinkt gefolgt“, sagt der Jäger und fügt hinzu: „Der Hund stammt vom Wolf ab.“

von wal

erstellt am 03.Jan.2017 | 07:28 Uhr

